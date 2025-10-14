Add DNA as a Preferred Source
सेहत

सेहत

लाशों को ठिकाने लगाकर पैसे ऐंठने के दिन अब खत्म, प्राइवेट अस्पतालों के लिए एडवाइजरी जारी

स्वास्थ्य आयोग ने पूजा से पहले निजी अस्पतालों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है. एडवाइजरी का पालन न करने पर अस्पताल का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है.

ऋतु सिंह

Updated : Oct 14, 2025, 07:43 AM IST

स्वास्थ्य आयोग ने निजी अस्पतालों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है. एडवाइजरी का पालन न करने पर अस्पताल का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है.  स्वास्थ्य आयोग ने कहा है कि पैसों के लिए किसी भी शव को नहीं रखा जा सकता. निजी अस्पताल शव को रखकर बिल भरने के लिए लोगों पर दबाव नहीं डाल सकते.  

एडवाइजरी में कहा गया है कि अगर यह पाया गया कि मरीज़ की मौत के 5 घंटे बीत चुके हैं और अस्पताल पैसे लेकर शव को अपने पास रख रहा है, तो कड़ी कार्रवाई हो सकती है. यहाँ तक कि अस्पताल का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है. कई मामलों में देखा गया है कि अस्पतालों ने मेडिक्लेम राशि लिए बिना ही शवों को रोक लिया है. ऐसे मामलों में भी सख्त कदम उठाने की घोषणा की गई है.  

एडवाइजरी में कहा गया है कि अस्पताल मेडिकल इंश्योरेंस के बिना शव को 5 घंटे से ज़्यादा समय तक अपने पास नहीं रख सकता. 

असम में पहले से लागू है ये नियम

असम में नया नियम पहले से लागू है. जिसमें ये कहा गया है कि बिल जमा हो या न हो प्राइवेट हॉस्पिटल 2 घंटे से ज्यादा डेड बॉडी नहीं रख पाएंगे. असम सरकार ने निजी अस्पतालों में शव रोकने पर सख्त प्रतिबंध लगाया है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने साफ कह दिया है कि इलाज के बिल बकाया होने पर भी मरीज के शव को दो घंटे से अधिक समय तक रोकना गैरकानूनी होगा. किसी भी अस्पताल को मौत की पुष्टि के दो घंटे के भीतर शव परिजनों को सौंपना अनिवार्य रहेगा.

