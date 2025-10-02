MP में कफ सिरप ने फिर निगल ली 6 बच्चों की जिंदगी, किडनी खराब कर दी ये 2 दवा

घर में बच्चा खांसी से बेहाल हो और आप उसे बिना सोचे-समझे कफ सिरप दे रहे हैं तो जरा रुकिए क्योंकि हाल ही में कफ सिरप पीने वाले 6 बच्चों की जान चली गई है. मामला मध्य प्रदेश के कोयलांचल का है.

MP में कफ सिरप ने फिर निगल ली 6 बच्चों की जिंदगी

कोयलांचल पिछले 10 दिनों से बच्चों की मौतों से दहल रहा है. जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि सर्दी-खांसी के लिए दिए गए कफ सिरप के कारण बच्चों की किडनी फेल हो गई. अब तक 6 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है और कई बच्चे नागपुर और छिंदवाड़ा के अस्पतालों में भर्ती हैं. इस मामले में प्रशासन ने तुरंत कदम उठाते हुए दो कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया है.

बच्चों में कौन से लक्षण दिख रहे थे

20 सितंबर से परासिया, उमरेठ, जाटाछापर, बड़कुही इलाकों में बच्चों में सर्दी-खांसी और बुखार के लक्षण दिखने लगे. स्थानीय डॉक्टरों और मेडिकल स्टोर से ली गई कफ सिरप से बच्चों की हालत बिगड़ती गई. कुछ ही दिनों में बच्चों का पेशाब आना बंद हो गया और उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.

कलेक्टर ने क्या कहा?

छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कफ सिरप में मौजूद डाइएथिलीन ग्लाइकॉल नामक रसायन बच्चों की मौत का कारण हो सकता है. इसके चलते दो कफ सिरप, कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रोस डीएस, की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है.

बायोप्सी से क्या पता चला?

जांच से पता चला कि बच्चों की मौत का कारण कोई संक्रामक रोग या वायरस नहीं, बल्कि कफ सिरप के कारण किडनी खराब होना था. पुणे वायरोलॉजी संस्थान, आईसीएमआर दिल्ली और भोपाल की जाँच में किसी भी वायरस या बैक्टीरिया की पुष्टि नहीं हुई. बायोप्सी रिपोर्ट से पता चला कि दवाओं ने किडनी को प्रभावित किया था.

प्रशासन की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय

कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई आपात बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, औषधि निरीक्षक ने चर्चा की और आपत्तिजनक कफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया.

प्रतिबंधित सिरप न बेचने की अपील

प्रशासन ने अभिभावकों, डॉक्टरों और मेडिकल दुकानदारों से प्रतिबंधित सिरप का इस्तेमाल या बिक्री न करने की अपील की है. कहा गया है कि बच्चों का इलाज केवल सरकारी अस्पतालों में ही कराया जाए. बच्चों की मौत से उमरेठ, बड़कुही, जाटाछापर गाँवों में भय और शोक व्याप्त है. प्रशासन ने गाँवों में पर्चे बाँटकर जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है.



कोयलांचल क्षेत्र में बच्चों की मृत्यु का वास्तविक कारण क्या है?

जाँच से पता चला है कि सर्दी-खांसी के लिए दिए जाने वाले कफ सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल नामक रसायन के कारण बच्चों की किडनी फेल हो गई है. इससे अब तक 6 बच्चों की मौत हो चुकी है. बायोप्सी और जाँच रिपोर्ट से इसकी पुष्टि हुई है और यह कोई संक्रामक या वायरल बीमारी नहीं है.

प्रशासन ने किस कफ सिरप पर प्रतिबंध लगाया है और क्यों?

छिंदवाड़ा कलेक्टर ने दो कफ सिरप, कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो-डीएस की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है. जांच में पाया गया है कि इन सिरप में मौजूद रसायन बच्चों के गुर्दे पर गंभीर प्रभाव डालते हैं, जिसके कारण यह कार्रवाई की गई है.

माता-पिता को अपने बच्चों के इलाज के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

प्रशासन ने अभिभावकों को सलाह दी है कि वे अपने बच्चों का इलाज केवल सरकारी अस्पतालों में ही करवाएं. उन्हें प्रतिबंधित कफ सिरप के इस्तेमाल से बचना चाहिए और निजी क्लीनिकों या मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ नहीं खरीदनी चाहिए. सरकारी अस्पतालों में जाँच, इलाज और रेफरल की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं.

