20 साल पहले दुनिया में तबाही मचाने वाले खतरनाक वायरस ने फिर की वापसी, WHO ने 119 देशों पर बताया इसका खतरा

आज से करीब 20 साल पहले दुनिया भर में तबाही मचाने वाले 73 साल पुराने वायरस ने वापसी कर ली है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कहा कि 119 देशों के लगभग 5.6 अरब लोगों पर इस वायरस के संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है. फ़िलहाल, एशिया और यूरोप के कई देशों में इसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं.



आप ने बाबा वेंगा, रियो तात्सुकी से लेकर नास्त्रेदमस, की भविष्यवाणियों के बारे में खूब सुना होगा. जब कुछ घटनाएं घटती हैं, तो उसे इनकी भविष्यवाणियों से जोड़ दिया जाता है. आपको डर लगने लगता है कि कहीं इनकी भविष्यवाणियां सच तो नहीं हो रही हैं, लेकिन अब किसी बाबा की नहीं, बल्कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की भविष्यवाणियां सच हो रही हैं. इससे पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है. इसकी वजह चिकनगुनिया वायरस की चपेट में आने से मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है.

इन देशों में 2.4 लाख मरीज आए सामने

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस साल अब तक मध्य और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, हिंद महासागर क्षेत्र और एशिया के कई हिस्सों में इस वायरस के लगभग 2.4 लाख मामले सामने आए हैं, जिनमें 90 मौतें भी शामिल हैं.

भारत समेत 17 देशों में अलर्ट

इसे देखते हुए, सीडीसी ने लेवल 2 यात्रा स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है, जिसमें पहले से ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है. इसमें दक्षिण अमेरिका में बोलीविया, चीन में ग्वांगडोंग प्रांत, हिंद महासागर क्षेत्र में मेडागास्कर, मॉरीशस, मायोट, रीयूनियन, सोमालिया और श्रीलंका जैसे देश शामिल हैं. इसके अलावा, सीडीसी ने ब्राज़ील, कोलंबिया, भारत, मेक्सिको, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और थाईलैंड के संबंध में भी अमेरिकी यात्रियों के लिए चेतावनी जारी की है.

अब ये वायरस क्या है?

दरअसल ये चिकनगुनिया है. पिछले कुछ महीनों में चिकनगुनिया वायरस ला रियूनियन, मायोट और मॉरीशस जैसे द्वीपों से होते हुए मेडागास्कर, सोमालिया और केन्या जैसे अफ्रीकी देशों में फैल चुका है. अब ये चीन में भी तेज़ी से फैल रहा है. चीन के गुआंगडोंग प्रांत में मच्छर जनित चिकनगुनिया वायरस के 7000 से ज़्यादा मामले आए हैं. इस वायरस को महामारी बनने से रोकने के लिए चीन में बड़े-बड़े मच्छर छोड़े जा रहे हैं, जो चिकनगुनिया फैलाने वाले छोटे मच्छरों को खत्म कर सकें. सरकार ने चीनी प्रांत के सभी लोगों को अपने घरों में जमा पानी को निकालने का निर्देश दिया है. ऐसा न करने पर 1 लाख रुपये से ज़्यादा का जुर्माना लगेगा.

चिकनगुनिया को लेकर दुनिया भर में डर क्यों है

डब्ल्यूएचओ के अनुसार, एक समय था जब चिकनगुनिया वायरस उष्णकटिबंधीय देशों में फैला था. उस समय यूरोप में इसका खतरा काफी कम था, लेकिन अब यूरोप में भी चिकनगुनिया वायरस के मामले मिल रहे हैं, जिसने विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है. जलवायु परिवर्तन और वैश्विक पर्यटन के कारण यह वायरस अब यूरोप में भी फैल रहा है. 1 मई से अब तक फ्रांस में चिकनगुनिया के लगभग 800 मामले सामने आए हैं. इनमें 12 स्थानीय संक्रमण शामिल हैं. कुछ मामलों में लोग बिना यात्रा किए ही मच्छरों के जरिए संक्रमित हो रहे हैं. हाल ही में इटली में भी एक मामला मिला है. इससे साफ है कि यह अब एशियाई देशों से यूरोप में फैल रहा है, जिसने सबकी चिंता बढ़ा दी है. भारत की बात करें तो देश में हर साल चिकनगुनिया के मामले सामने आते हैं, लेकिन स्थिति नियंत्रण में रहती है

चिकनगुनिया क्या है और यह कैसे फैलता है

नई दिल्ली स्थित सर गंगा राम अस्पताल के एक्सपर्ट डॉक्टर ने बताया कि चिकनगुनिया एक वायरल बुखार है जो मच्छरों से फैलता है. यह एडीज़ एजिप्टी और एडीज़ एल्बोपिक्टस मच्छरों से फैलता है. ये मच्छर दिन के समय ज़्यादा सक्रिय होते हैं. चिकनगुनिया वायरस की पहचान सबसे पहले 1952 में तंजानिया में हुई थी. जब कोई मच्छर चिकनगुनिया वायरस से संक्रमित किसी व्यक्ति को काटता है, तो वह मच्छर भी संक्रमित हो जाता है. इसके बाद, जब वही मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, तो वायरस उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है. यह सीधे संपर्क से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, बल्कि एक ही क्षेत्र में एक ही समय में कई लोगों को बीमार कर सकता है. इसका प्रकोप विशेष रूप से मानसून के दौरान बढ़ जाता है, जब मच्छरों की संख्या बहुत ज्यादा होती है.

चिकनगुनिया के लक्षण और उपचार

डॉक्टरों के अनुसार, संक्रमित मच्छर के काटने के 4 से 8 दिन बाद चिकनगुनिया के लक्षण दिखाई देने लगते हैं. इस वायरस से संक्रमित होने के बाद, लोगों को तेज़ बुखार, हाथ-पैर, घुटनों और कलाइयों में असहनीय दर्द, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान और चकत्ते जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. कुछ मामलों में, आंखों में जलन और उल्टी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं. जोड़ों का दर्द कभी-कभी हफ़्तों या महीनों तक रह सकता है, जिससे मरीज़ के लिए चलना-फिरना मुश्किल हो जाता है.

लक्षणों पर आधारित होता है इलाज

इलाज की बात करें तो चिकनगुनिया का कोई विशिष्ट एंटीवायरल इलाज नहीं है. इसका इलाज इसके लक्षणों पर आधारित होता है. बुखार के लिए पैरासिटामोल और दर्द के लिए दर्द निवारक दवा दी जाती है. ऐसे मरीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने और पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ पीने की सलाह दी जाती है. जोड़ों के दर्द में हल्की फिजियोथेरेपी भी फायदेमंद हो सकती है. चिकनगुनिया वायरस के लिए फिलहाल कोई टीका उपलब्ध नहीं है, लेकिन कई देशों में इस पर शोध और परीक्षण चल रहे हैं. कुछ टीके क्लिनिकल ट्रायल के चरण में हैं और भविष्य में उपलब्ध हो सकते हैं.

चिकनगुनिया को कैसे रोका जा सकता है

जब तक कोई टीका उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है. मच्छरों से दूर रहना, साफ़-सफ़ाई बनाए रखना, लक्षणों को पहचानकर समय पर इलाज शुरू करना, इस बीमारी से बचाव के सबसे कारगर तरीके हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, चिकनगुनिया से बचाव के लिए मच्छरों से खुद को बचाना सबसे ज़रूरी है. मच्छरों के काटने से बचने के लिए, पूरी बाजू के कपड़े पहनें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और अपने घर के आसपास पानी जमा न होने दें. पानी के बर्तनों को ढककर रखें और मच्छर भगाने वाली क्रीम या स्प्रे का इस्तेमाल करें. मच्छरों को घर में घुसने से रोकने के लिए खिड़कियों और दरवाज़ों पर जाली लगाएँ. मानसून के मौसम में विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि इसी मौसम में मच्छरों का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है.

