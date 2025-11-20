Blood Cancer Treatment: क्या ब्लड कैंसर के इलाज में गेम चेंजर साबित होगी ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट की ये खोज?

ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स का कहना है कि इस खोज से नए इलाज हो सकते हैं जो न केवल एएमएल सेल्स को मारेंगे, बल्कि शुरुआती इलाज के बाद बीमारी को वापस आने से भी रोकेंगे.

ब्लड कैंसर सबसे खतरनाक बीमारी मानी जाती है. जिसमें इंसान का बचना काफी मुश्किल होता है. लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं की रिसर्च से इसके इलाज की नई उम्मीद जगी है. ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने कैंसर सेल्स को मारने के लिए एक नया उपाय ढूंढ़ा है. सिन्हुआ के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया में रिसर्चर्स ने एक्यूट माइलॉयड ल्यूकेमिया (AML) में कैंसर सेल्स को मारने का एक नया तरीका खोज निकाला. यह ब्लड कैंसर के सबसे खतरनाक और मुश्किल इलाज में से एक है.

सिन्हुआ के अनुसार, ऑस्ट्रेलियाई रिसर्चरों की टीम ने पाया कि एएमएल सेल्स, खासकर स्टेम सेल्स जो रिलैप्स को बढ़ावा देते हैं, जिंदा रहने और बढ़ते रहने के लिए हीम नाम के एक आम मॉलिक्यूल पर निर्भर रहते हैं. ऑस्ट्रेलिया के पीटर मैककैलम कैंसर सेंटर ने गुरुवार को इस संबंध में एक बयान भी जारी किया.

पीटर के मुताबिक, जब यह प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है, तो कैंसर सेल्स एक नए पहचाने गए सेल डेथ के तरीके से मर जाते हैं, जिसे कप्रोप्टोसिस कहते हैं. पीटर मैक में पोस्टडॉक्टरल रिसर्चर अलेक्जेंडर लुईस ने कहा, "एएमएल सेल्स को हीम बनाने से रोककर, हम कप्रोप्टोसिस को चालू कर सकते हैं. यह सेल डेथ का एक अनोखा तरीका है, और कैंसर रिलैप्स के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार सेल्स को असरदार तरीके से मार सकते हैं."

सेल में पब्लिश हुई और कई ऑस्ट्रेलियन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर की गई रिसर्च के लीड ऑथर लुईस ने कहा कि हमने एएमएल सेल्स में एक बेसिक कमजोरी का पता लगाया है. इससे नई थेरेपी के रास्ते खुलते हैं जो शायद ज्यादा पावरफुल और लंबे समय तक चलने वाली हैं.

रिसर्चर्स ने कहा कि हर साल लगभग 900 ऑस्ट्रेलियन लोगों में एएमएल का पता चलता है, जिनमें से आधे ठीक होने के बाद फिर से बीमारी की चपेट में आ जाते हैं और दोबारा बीमारी की चपेट में आए मरीजों के लिए औसत सर्वाइवल चार से छह महीने के बीच होता है.

लुईस ने कहा, "इस खोज से नए इलाज हो सकते हैं जो न केवल एएमएल सेल्स को मारेंगे, बल्कि शुरुआती इलाज के बाद बीमारी को वापस आने से भी रोकेंगे. यह उन एएमएल में भी असरदार हो सकता है जो स्टैंडर्ड दवाओं के लिए रेसिस्टेंट हो गए हैं."

(With IANS input)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.