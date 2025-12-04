FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

जम्मू में सुरक्षाबलों का सर्च ऑपरेशन, आतंक के खिलाफ तलाशी अभियान, BSF और J&K पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में नदी, नालों, जंगलों को खंगाला जा रहा | SIR के काम के दबाव के चलते ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स की आत्महत्याओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती करें राज्य | जम्मू में श्राइन बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन, माता वैष्णो देवी कॉलेज में मुस्लिम छात्रों के एडमिशन पर बवाल, फैसले का हिंदू संगठन कर रहे हैं विरोध

सेहत

Ayurvedic Remedies For Stress: तनाव से हैं परेशान तो अपना लें आयुर्वेद के उपाय, कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगा मनरोग

किसी भी तरह की परेशानी मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर प्रभावित करती है. शारीरिक परेशानी का निदान स्थिति की जांच कर संभव है, लेकिन मानसिक समस्याओं को जांच पाना अक्सर मुश्किल होता है.

नितिन शर्मा

Updated : Dec 04, 2025, 11:38 AM IST

Ayurvedic Remedies For Stress: तनाव से हैं परेशान तो अपना लें आयुर्वेद के उपाय, कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगा मनरोग
"तनाव" भले ही एक छोटा सा शब्द हो, लेकिन ये मन और तन दोनों को प्रभावित करता है. इतना ही नहीं जब तनाव एक चर्म पर पहुंचता है तो कई बार लोग अपनी जान दे देते हैं. आज के लाइफस्टाइल में किसी न किसी चीज का तनाव बना रहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मस्तिष्क से लेकर पाचन शक्ति तक को बुरी तरह से प्रभावित करता है. इससे कैसे बचा जा सकता है तो आइए जानते हैं तनाव और इससे होने वाली बीमारियों से बचने के लिए आयुर्वेदिक नुस्खे...

बीमारियों का घर बन जाता है शरीर

तनाव के इफेक्ट्स खतरनाक होते हैं. तनाव लेने पर याददाश्त कमजोर होती है, आंखों का विजन कमजोर हो जाता है, पेट की पाचन शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है. मुंह का स्वाद जाने से लेकर कमजोरी महसूस होने लगती है. व्यक्ति को बार बार बुखार आ सकता है, बाल सफेद हो जाते हैं, मस्तिष्क शरीर को भेजने वाले जरूरी संकेत भेजना कम कर देता है, और बहुत कुछ दुष्प्रभाव होते हैं. कुल मिलाकर अगर लंबे समय तक तनाव लिया जाए तो शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा.

खुद से होता है तनाव का उपचार

आयुर्वेद में तनाव को मनरोग कहा गया है. मन का उपचार किसी दवा से नहीं किया जा सकता, बल्कि खुद को शांत करके ही किया जा सकता है. गीता में मन पर संयम पाने की बात कही गई है क्योंकि मन ही बंधन और मुक्ति का कारण होता है.

ये हैं तनाव कम करने के रामबाण उपाय

आयुर्वेद में प्राकृतिक रूप से तनाव कम करने के कई उपाय बताए गए हैं. इनमें सबसे पहले तनाव होने पर सिर पर या पैरों के तलवों की मालिश शुरू करें. इससे वात दोष कम होता है, जिसका संबंध मन के विकार से जुड़ा होता है. ऐसे में मन को भीतर से शांति मिलेती है. दूसरा उपाय है कुछ जड़ी-बूटियों का सेवन जैसे ब्राह्मी, अश्वगंधा और शंखपुष्पी की सेवन कर सकते हैं. ब्राह्मी और शंखपुष्पी का सेवन मस्तिष्क को शांत करने में मदद करता है. इससे याददाश्त भी मजबूत होती है. शरीर में ताकत बनी रहती है. 

तुलसी का इस्तेमाल

तुलसी का पौधा तनाव को कम करने में मदद करती है. तुलसी मन को शांत करती है और गिलोय शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है. इन दोनों का सेवन मन और तन दोनों के लिए लाभकारी है. तनाव को कम करने में सात्विक आहार भी मदद करता है. ज्यादा तेल मसाले के भोजन से हटकर साधी खिचड़ी और उबली सब्जियों का सेवन मन और तन दोनों के लिए लाभकारी होता है. आहार में एक समय मौसमी फल भी शामिल करें और खूब सारा पानी पीएं. इसके अलावा, अपनी पसंद की जगह पर घूमने जाएं. अपना पसंदीदा काम करें. इससे मन का तनाव कम होगा.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

