फिर कानूनी विवाद में फंसे शाहरुख खान के बेटे Aryan Khan, समीर वानखेड़े ने किया मानहानि का मुकदमा

Ayurvedic Remedies: दबाव और तनाव की छुट्टी कर देंगे ये आयुर्वेदिक उपाय, पुरुषों की शक्ति बढ़ाने के साथ व्यवहार में भी लाएंगे प्यार

Diwali या Chhath Puja में घर जाने के लिए नहीं मिली टिकट? अब भी है मौका, इस तरीके से कर लें कंफर्म सीट की बुकिंग

IND vs WI: वेस्टइंडीज दौरे के लिए तैयार है टीम इंडिया, जडेजा को मिली बड़ी जिम्मेदारी, यहां देखें पूरा स्क्वॉड

3 Exercises, जो 3 महीने में शरीर से निचोड़ देंगे यूरिक एसिड, 7 mg/dL से भी हाई लेवल होगा नार्मल

जिसने बदली लद्दाख की तस्वीर, अब उसी पर हिंसा भड़काने का आरोप, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं Sonam Wangchuk

Rock Salt Benefits: व्रत में क्यों किया जाता है सेंधा नमक का इस्तेमाल, जानें इसकी धार्मिक मान्यताओं से लेकर स्वास्थ्य लाभ

ट्रेन में चोरी हो जाए फोन तो क्या करें? जानें नुकसान से बचने के उपाय

फलों के ऊपर क्यों लगे होते हैं Stickers? 99% लोग नहीं जानते असली वजह

दुनिया के 11 देशों से गुजरती है ये एक नदी, जानें 6690 किलोमीटर लंंबी इस नदी का नाम

सेहत

Ayurvedic Remedies: दबाव और तनाव की छुट्टी कर देंगे ये आयुर्वेदिक उपाय, पुरुषों की शक्ति बढ़ाने के साथ व्यवहार में भी लाएंगे प्यार

लंबे समय का तनाव सीधे रूप से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे चिंता, बेचैनी और मानसिक थकान बढ़ती है.इसके मुख्य लक्षण समय के साथ, यह असंतुलन कामेच्छा को कम कर सकता है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण बन सकता है.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Sep 25, 2025, 05:22 PM IST

Ayurvedic Remedies: दबाव और तनाव की छुट्टी कर देंगे ये आयुर्वेदिक उपाय, पुरुषों की शक्ति बढ़ाने के साथ व्यवहार में भी लाएंगे प्यार
आधुनिक जीवन पुरुषों पर अत्यधिक दबाव डालता है, जिसका उनके स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ सकता है. काम के लंबे घंटे, तंग समय-सीमाएं और लगातार डिजिटल विकर्षण अक्सर शरीर और मन को थका हुआ महसूस कराते हैं. यह बेचैनी और थकान ही धीरे धीरे कर स्ट्रेस बढ़ाने के साथ ही पुरुषों की कामेच्छा या यौन प्रदर्शन संबंधी समस्याओं का बढ़ा देता है. यह तनाव सिर्फ दफ्तर तक ही सीमित नहीं रहता, यह चुपचाप व्यक्तिगत संबंधों और समग्र स्वास्थ्य तक फैल जाता है.

तनाव-यौन स्वास्थ्य संबंध

लंबे समय का तनाव सीधे रूप से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे चिंता, बेचैनी और मानसिक थकान बढ़ती है.इसके मुख्य लक्षण समय के साथ, यह असंतुलन कामेच्छा को कम कर सकता है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण बन सकता है. दूसरी ओर, पित्त की वृद्धि अक्सर चिड़चिड़ापन, शीघ्रपतन या नींद में खलल के रूप में प्रकट होती है.

पाचन क्रिया को भी करता है कमजोर

तनाव पाचन क्रिया को भी कमज़ोर करता है और शरीर में विषाक्त पदार्थों (अमा) का निर्माण करता है, जिससे ऊर्जा प्रवाह और भी बाधित होता है. गहरे स्तर पर, यह ओजस को कम करता है, जो प्रतिरक्षा, भावनात्मक स्थिरता और प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है. जब ओजस कम हो जाता है, तो पुरुष थका हुआ, अलग-थलग महसूस कर सकते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में असमर्थ हो सकते हैं, चाहे वह बोर्डरूम में हो या बेडरूम में.

संतुलन बहाल करने का आयुर्वेद उपाय

त्वरित समाधानों के विपरीत, आयुर्वेद स्थायी समाधानों पर केंद्रित है जो तनाव के मूल कारणों को ठीक करते हैं. मन को शांत करके, शरीर को विषमुक्त करके और ओजस की पूर्ति करके, यह पुरुषों को लचीलापन और जीवन शक्ति पुनः प्राप्त करने में मदद करता है.

अपनाये ये आयुर्वेदिक उपाय अभ्यंग

अभ्यंग (गर्म तेल की मालिश) और शिरोधारा (माथे पर हर्बल तेल की हल्की धार) जैसी सरल क्रियाएँ तंत्रिका तंत्र को गहराई से शांत करती हैं. अधिक पुराने तनाव के लिए, पंचकर्म डिटॉक्स थेरेपी शरीर को शुद्ध करती है और हार्मोनल संतुलन को पुनः स्थापित करती है.

शक्ति और स्फूर्ति के लिए जड़ी-बूटियां

अश्वगंधा, शिलाजीत और सफ़ेद मूसली प्रसिद्ध आयुर्वेदिक उपचार हैं जो कोर्टिसोल को कम करते हैं, सहनशक्ति बढ़ाते हैं और यौन शक्ति को बहाल करते हैं. ब्राह्मी और कपिकच्छु जैसी अन्य जड़ी-बूटियाँ मानसिक स्पष्टता और मनोदशा संतुलन में सहायक होती हैं.

भोजन औषधि के रूप में 

आयुर्वेद गर्म, पौष्टिक भोजन की सलाह देता है जो संपूर्ण खाद्य पदार्थों, स्वस्थ वसा और प्रजनन क्षमता बढ़ाने वाले फलों जैसे अनार और अंजीर से भरपूर हो. हल्दी, जायफल और इलायची जैसे मसाले तनाव को कम करते हैं, जबकि कैफीन और अल्कोहल जैसे उत्तेजक पदार्थों का सेवन कम से कम करना बेहतर है.

सचेतन जीवन 

दैनिक दिनचर्या (दिनचर्या), योग, ध्यान और अच्छी नींद, तनाव को नियंत्रित रखने और शरीर को स्वाभाविक रूप से संतुलन बहाल करने में मदद करते हैं. यहाँ तक कि हल्का व्यायाम, जैसे टहलना या योगासन, रक्त संचार और स्फूर्ति में मदद करते हैं. आधुनिक मनुष्य के लिए एक कालातीत समाधान तनाव आधुनिक जीवन का एक सामान्य हिस्सा लग सकता है, लेकिन मानसिक, शारीरिक और यौन स्वास्थ्य पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है. आयुर्वेद पुरुषों को इस चक्र से मुक्त होने का एक समग्र तरीका प्रदान करता है, बड़े बदलावों के ज़रिए नहीं, बल्कि छोटी-छोटी, सचेत आदतों के ज़रिए जो दीर्घकालिक शक्ति और आत्मविश्वास का निर्माण करती हैं.

Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.) 

