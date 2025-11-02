FacebookTwitterYoutubeInstagram
मोकामा हत्याकांड पर DGP का बयान, कहा- किसी को बख्शा नहीं जाएगा, अभी और भी लोगों की तलाश जारी

सेहत

सेहत

ये लाल सब्जी नसों में भरी वसा और खून में घुली शुगर का काल है, कच्चा खाने से डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल नेचुरली होने लगेगा कम

डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है. हर कोई दवाओं में उलझा है लेकिन हाल ही में एक ऐसी सब्जी के के बारे में खुलासा हुआ है जो रोज़मर्रा के खाने में इस्तेमाल होती है और शुगर-कोलेस्ट्रॉल दोनों को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करने की क्षमता रखती है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Nov 02, 2025, 09:25 AM IST

ये लाल सब्जी नसों में भरी वसा और खून में घुली शुगर का काल है, कच्चा खाने से डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल नेचुरली होने लगेगा कम

Anti-Diabetic and Anti Cholesterol Vegetables Onion Benefits

डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर इंसुलिन का पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पाता, जिससे ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है. अगर इसे लंबे समय तक अनदेखा किया जाए तो यह हृदय, किडनी और आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है. इसीलिए इसे ‘साइलेंट किलर’ कहा जाता है.

शोध में मिले चौंकाने वाले रिजल्ट

हाल ही में वैज्ञानिकों ने प्याज पर शोध किया, जो लगभग हर भारतीय रसोई में मौजूद होती है. अध्ययन के अनुसार, जब इस सब्जी के अर्क को डायबिटीज-रोधी दवा मेटफॉर्मिन के साथ प्रयोग किया गया, तो डायबिटीज ग्रस्त चूहों में रक्त शर्करा का स्तर लगभग 50% तक घट गया.

इतना ही नहीं, इस सब्जी के सेवन से कुल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड स्तर में भी कमी देखी गई. यानी यह प्राकृतिक रूप से दिल की सेहत की रक्षा भी करती है.

ये लाल सब्जी नसों में भरी वसा और खून में घुली शुगर का काल है

क्या है प्याज में ऐसा जो ये डायबिटीज-कोलेस्ट्रॉल दोनों को कंट्रोल करती है

अध्ययन के अनुसार, प्याज के अर्क को डायबिटीज-रोधी दवा मेटफॉर्मिन के साथ देने पर, डायबिटीज ग्रस्त चूहों में रक्त शर्करा का स्तर लगभग 50% कम हो गया. इसके अलावा, प्याज के सेवन से कुल कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी कम हुआ. इसमें मौजूद सल्फर कंपाउंड, एंटीऑक्सीडेंट और फ्लेवोनॉइड्स शरीर में इंसुलिन की क्रिया को बेहतर बनाते हैं, जिससे शुगर स्तर नियंत्रित रहता है. साथ ही यह ब्लड थिनिंग और लिपिड बैलेंसिंग में भी मदद करता है.

ये लाल सब्जी नसों में भरी वसा और खून में घुली शुगर का काल है

प्याज के फायदे जान लें

प्याज कम कैलोरी और पोषक तत्वों से भरपूर सब्जी है. यह न केवल रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करता है, बल्कि चयापचय को भी बेहतर बनाता है. प्याज खाने से भूख नियंत्रित होती है और पाचन क्रिया बेहतर होती है. शोध से यह भी पता चला है कि नियमित रूप से प्याज खाने से कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिलती है, जिससे हृदय स्वास्थ्य बेहतर होता है.

ये लाल सब्जी नसों में भरी वसा और खून में घुली शुगर का काल है

प्याज डायबिटीज नियंत्रण और हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है. दवाओं और जीवनशैली प्रबंधन के साथ, प्याज शुगर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने का एक प्राकृतिक और प्रभावी तरीका हो सकता है. इसके लिए आपको अपने दैनिक आहार में प्याज को शामिल करना चाहिए.

शोधकर्ताओं का क्या कहना है

शोधकर्ताओं का मानना है कि दवाओं और नियमित एक्सरसाइज़ के साथ यह घरेलू उपाय डायबिटीज कंट्रोल का सुरक्षित और प्राकृतिक तरीका हो सकता है. बस ध्यान रखें कि इसका अत्यधिक सेवन न करें, खासकर अगर आपको एसिडिटी या ब्लड प्रेशर की समस्या हो.

