trendingPhotosDetail

hindi

4040467

Shweta Tiwari लाल साड़ी में दे रही हैं अपनी बेटी को भी टक्कर, फैंस को लुभा रहा उनका दिलकश अंदाज

टीवी की दुनिया का जानामाना नाम श्वेता तिवारी ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से टेलीविजन पर अपना दबदबा बनाया है. न सिर्फ टीवी बल्कि एक्ट्रेस अब सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं और अपने फैंस के बीच हालिया तस्वीरों को शेयर करती रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने चंद तस्वीरों को शेयर कर फैंस को होश हुड़ा दिए हैं. इन तस्वीरों में 41 साल की एक्ट्रेस 21 साल की हसीनाओं को भी मात दे रही हैं.

हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रह रही हैं स्वेता तिवारी लगातारा फोटोशूट करा रही हैं, और अपनी तस्वीरों को फैंस के बीच शेयर कर रही हैं. आइए इस स्वाइड में देखें श्वेता तिवारी की हालिया फोटो शूट की तस्वीरें, जिसके चलते एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है.



1. Shweta Tiwari has huge fan following

1/8 टीवी की मशहूर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के पास सोशल मीडिया पर एक बड़ा फैन बेस हैं, वह लगातार इंडियन और वेस्टर्न ड्रेस में तस्वीरों को शेयर कर अपने फैंस को लुभाती रहती हैं.

2. Shweta Tiwari shared the recent photoshoot on Instagram

2/8 श्वेता तिवारी एक बार फिर लाल साड़ी में तस्वीरों की एक सीरीज को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है. एक्ट्रेस ने अपनी साड़ी को मैरून एंब्रॉयडरी ब्लाउज के साथ टीमअप किया है.

3.Shweta Tiwari has done a photoshoot in a red saree

3/8 तस्वीर में नजर आ रहीं श्वेता तिवारी की साड़ी के साथ उनके बड़े-बड़े झुमके, आधा कर्ली हेयरस्टाइल और उनका परफेक्ट मेकअप शानदार लगा रहा है.

4. Fans are liking the pictures of Shweta Tiwari

4/8 इन तस्वीरों को देखने के बाद फैंस लगातार अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस की तारीफ कर रहे हैं.



5.Shweta Tiwari has been a part of reality show

6.Shweta Tiwari has worked in many Bhojpuri films

6/8 एक्ट्रेस ने 'हमार सैयां हिंदुस्तानी', 'ए भऊजी के सिस्टर', 'कब अइबू आंगनवा हमार' और 'सबसे बड़ा रुपइया' जैसी कई भोजपुरी फिल्मों में काम किया है.



7.Shweta Tiwari has got fame from Kasauti Zindagi Ki

7/8 एकता कपूर के टीवी सीरियल कसौटी जिंदगी की में श्वेता तिवारी ने प्रेरणा की भूमिका निभाई थी. उनकी इस भूमिका को फैंस ने काफी पसंद किया था.

8.Shweta Tiwari has given bold scenes in web series