2023 में इन सेलेब्स के घर आएगी सबसे बड़ी खुशखबरी, भविष्यवाणी नहीं एकदम सच है

2023 आने ही वाला है और इसके साथ ही शुरू हो जाएगा नए साल (Happy New Year 2023) का धमाकेदार जश्न. वहीं, कुछ सेलेब्रिटीज के लिए ये नया साल बेहद खास होगा.

1. Pregnant Celebrities Will Get Good News In 2023