XXX से पहले इन विवादों में घिर चुकी हैं Ekta Kapoor, लग चुके हैं चोरी के आरोप

3. Ekta Kapoor and Rajeev Khandelwal Controversy

4. Ekta Kapoor and Smriti Irani Controversy

5. Ekta Kapoor has been accused of copying posters