Bigg Boss 16 में जब पार हुईं बोल्डनेस की हदें, शो के बाद भी होगा जिक्र

एक एपिसोड के दौरान सौदंर्या शर्मा और श्रीजिता डे के किस के किस्से ने भी हर किसी को हैरान कर दिया था. बीबी हाउस की लाइट्स ऑफ हुईं तो सौंदर्या और श्रीजिता मजाक-मजाक में एक दूसरे के होठों पर किस करते नजर आईं थीं. इस बीच वहां मौजूद अब्दू रोजिक और शिव ठाकरे इस तरह दोनों कंटेस्टेंट को देखकर दंग रह गए थे.



These two girls are doing cheap tactics with Abdu but Our #AbduRozik𓃵 is very chalak bro.



Watch entire video 😂 how #ShiBdu destroyed their cheapness.



Today's Episode Day 88#BiggBoss16 #BB16#ShivThakare pic.twitter.com/u3QCihWjPe