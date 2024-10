बिग बॉस 18 (Bigg Boss 18) शुरू होने के बाद से ही विवियन डीसेना (Vivian Dsena) और चाहत पांडे (Chahat Pandey) के बीच बहस बाजी देखने को मिली है. घर में उनके झगड़ों ने फैंस को बांट दिया है. जहां कुछ लोगों ने विवियन को असभ्य, अहंकारी होने के लिए ट्रोल किया है. वहीं, दूसरी ओर कुछ लोगों ने कहा है कि चाहत विक्टिम कार्ड खेल रही है. हालांकि अब विवियन ने फैंस का दिल जीत लिया है, क्योंकि हाल ही में बिग बॉस के घर में घरवालों ने चाहत को खाना देने से मना कर दिया था, जिसके बाद, उन्होंने एक्ट्रेस का साथ दिया है.

हालांकि चाहत पांडे किसी तरह से अविनाश से अपने लिए राशन लेने में कामयाब रही है और उन्होंने अपने लिए खाना बनाने का फैसला किया. जब वह किचन में जाकर खाना बनाने लगी तो इस दौरान चुम दरांग और घर के बाकी के सदस्य वहां पहुंचे और कहा कि खाना नहीं बनेगा. इसके अलावा रजत दलाल समेत बाकी सदस्य चाहत को खाना बनाने से रोकते हुए नजर आ रहे हैं. सारा आफरीन ने चाहत का हाथ पकड़ा हुआ होता है और खाना बनाने से रोकती हैं.

विवियन ने दी रजत को वॉर्निंग

हालांकि इस दौरान जब सारा ने चाहत का हाथ पकड़ा होता है, तब वह रोने लगती हैं और खुद को छुड़ाने के लिए चिल्लाती हुई नजर आती हैं. इसके बाद विवियन डीसेना रजत दलाल पर बुरी तरह से भड़कते हैं और उनसे भिड़ जाते हैं. विवियन इस दौरान घर वालों को चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि उन्हें खाना बनाने से कोई नहीं रोक सकता है. इसके बाद रजत और विवियन के बीच इसपर झगड़ा हो जाता है. बाद में रजत कहते हैं कि मैं एक बार का खाना रोक कर दिखाऊंगा. विवियन रजत की इस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि एक टाइम का भी रोक कर दिखा.

People said that Vivian is targetting chahat, but when actually all housemates were targeting her he took a stand 👏



So it should be crystal clear #VivianDsena > #Karanveermehra#BiggBoss18 #BB18