मशहूर TV Actress ने कैमरे के सामने बदले कपड़े, वीडियो में दिखाया कैसी होनी चाहिए बैकलेस ड्रेस

Shivangi Verma Hot Video: शिवांगी वर्मा हॉट वीडियो

डीएनए हिंदी: टीवी की जानी-मान एक्ट्रेस (TV Actress) शिवांगी वर्मा (Shivangi Verma) सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं. वो अपने फैंस के बीच चर्चा में बनी रहने के लिए आए दिन दिलचस्प पोस्ट शेयर करती दिखाई दे जाती हैं. वहीं, हाल ही में शिवांगी अपने एक ऐसे ही पोस्ट की वजह से सुर्खियों में आ गई हैं. उन्होंने अपने सोशल अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो कैमरे के सामने कपड़े बदलती दिखाई दे रही हैं. इस वीडियो में शिवांगी की बोल्डनेस ने सभी को हैरान कर दिया है. यही नहीं उन्हें बोल्डनेस के लिए तारीफें भी मिल रही हैं.

टीवी एक्ट्रेस शिवांगी वर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपना एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो के जरिए वो GRWM (Get Ready With Me) इंस्टाग्राम ट्रेंड में शामिल हो गई हैं. इस वीडियो में वो कैमरे के सामने आउटफिट पहनकर दिखा रही हैं. वो कैमरे के सामने कपड़े निकालती हैं और फिर कैमरे के सामने ही पहनती हैं. इस वीडियो में शिवांगी ने वन शोल्डर शिमरी ब्लू टॉप पहना हुआ है और इसके साथ एक ब्लैक शॉर्ट स्कर्ट पेयर की है. इस वीडियो में शिवांगी का आउटफिट बेहद स्टाइलिश लग रहा है और उनका ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

शिवांगी का ये वीडियो उनके फैंस को भी खूब पसंद आ रहा है. लोगों ने एक्ट्रेस के स्टाइलिश आउटफिट की जमकर तारीफें भी की हैं. शिवांगी का इंस्टा रील वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है. बता दें कि शिवांगी वर्मा 'हमारी सिस्टर दीदी', 'टीवी बीवी और मैं', 'कंट्रोल रूम' और 'छोटी सरदारनी' जैसे टीवी शोज में नजर आ चुकी हैं और उन्होंने अपने टैलेंट के जरिए फैंस के दिलों में अलग जगह बना ली है.

