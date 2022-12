Tunisha Sharma Suicide: Sheezan Khan के मेकअप रूम से मिला तुनिषा का 'लेटर' और फोन, क्या अब सुलझ जाएगी ये गुत्थी

Tunisha Sharma Suicide

डीएनए हिंदी: तुनिषा शर्मा (Tunisha Sharma) कि मौत इस वक्त हर किसी के लिए एक बड़ा सवाल बनी हुई है. वहीं, वालिव पुलिस लगातार इन सवालों के जवाब ढूंढने में लगी है. इसी सिलसिले में अब पुलिस के हाथ एक और अहम कड़ी लगी है. तुनिषा शर्मा के सुसाइड स्पॉट से अभिनेत्री का एक लेटर और एक आईफोन बरामद किया गया है. फोन के बैक साइड पर काफी स्क्रैच हैं. वहीं, इस लेटर में ऐसा कुछ लिखा है जिसे पढ़ने के बाद इस केस ने अब एक अलग ही मोड़ ले लिया है.

क्या है पूरा मामला?

एक तरफ जहां तुनिषा का परिवार लगातार एक्ट्रेस के एक्स ब्वॉयफ्रेंड को उनकी मौत का जिम्मेदार ठहरा रहा है तो वहीं, दूसरी ओर पुलिस की गिरफ्त में शीजान खान भी बार-बार अपना बयान बदल रहे हैं. इन सब के बीच वालिव पुलिस इस केस कि एक-एक कड़ी को जोड़कर सच तक पहुंचने में जुटी हुई है. बीते दिन पुलिस ने शीजान खान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड को खोज निकाला. पुलिस का कहना है कि शीजान खान ने गिरफ्तारी से पहले अपने फोन की चैट को डिलीट कर दिया था लेकिन जांच के दौरान पुलिस ने 250 पन्नों की चैट को रिट्रीव कर लिया है.

इधर, आज यानी गुरुवार के दिन भी इस केस से जुड़ा एक अहम सबूत पुलिस के हाथ लगा है. तुनिषा के सुसाइड स्पॉट यानी शीजान खान के मेकअप रूम से अभिनेत्री का एक लेटर मिला है जिसे पढ़ने से लग रहा कि तुनिषा ब्रेकअप के बाद खुद को नोर्मल रखने की पूरी कोशिश कर रही थीं.

तुनिषा ने अपने इस लेटर में लिखा था, 'He is Blessed to have me as a co-actor (वह मुझे को-स्टार के रूप में पाकर धन्य हैं).' इसके साथ ही इस लेटर में हार्ट शेप भी बना था जिसमें शीजान और तुनिषा का नाम लिखा हुआ था. अब इस लेटर के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि जब तुनिषा खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही थीं तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनकी हिम्मत इतनी टूट गई?

पुलिस अंदाजा लगा रही है कि शायद इन सभी सवालों के जवाब मौके से बरमाद फोन के अंदर छिपे हैं. यही वजह है कि अब जांच टीम जल्द से जल्द उस फोन को खोलने की कोशिश में लगी हुई है. कयास लगाए जा रहे हैं कि मोबाइल का डाटा रीस्टोर होने के बाद हो सकता है कि इस फोन से काफी रहस्य खुल जाएं.

तुनिषा शर्मा ने बीते शनिवार के दिन अपने शो 'अली बाबा: दास्तान-ए-काबुल' (Ali Baba: Dastan-E-Kabul) के सेट पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. वहीं, एक्ट्रेस के मौत के मामले में शीजान 28 दिसंबर 2022 तक पुलिस हिरासत में थे. बीते दिनों उन्हें वसई कोर्ट में पेश किया गया था जहां उनकी रिमांड को दो दिन और बढ़ाकर 30 दिसंबर तक कर दिया गया.

