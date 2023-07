Tunisha Sharma: परिजनों को सौंपा गया एक्ट्रेस का पार्थिव शरीर, कल होगा अंतिम संस्कार, इस शख्स का हो रहा इंतजार

डीएनए हिंदी: TV Actress Tunisha Sharma Death: शो 'अली बाबा: दास्तान-ए-काबुल' में नजर आ चुकीं तुनिषा शर्मा ने अपनी जिंदगी खत्म कर अपने फैन्स और चाहने वालों को सदमे में डाल दिया. एक्ट्रेस की मौत के मामले में उनकी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है. आरोपी बनाए गए को-स्टार शीजान खान (Sheezan Khan) को चार दिन की पुलिस रिमांड में भेजा जा चुका है. इसी बीच मुंबई के जेजे अस्पताल से एक्ट्रेस का पार्थिव शरीर निकाल दिया गया. कल उनका अंतिम संस्कार मीरा रोड इलाके के श्मशान घाट में किया जाएगा.

तुनिषा शर्मा ने 20 साल की उम्र में अपने शो के सेट पर ही आत्महत्या कर ली थी. एक्ट्रेस को अस्पताल ले जाया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. हालिया अपडेट के अनुसार, एक्ट्रेस का अंतिम संस्कार 27 दिसंबर को होगा लेकिन इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस का परिवार फिलहाल उनकी मौसी, तुनिषा की मां की बड़ी बहन के मुंबई पहुंचने का इंतजार कर रहा है. वह 26 दिसंबर तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन क्रिसमस के कारण टिकट नहीं मिल सका.

Maharashtra | Mortal remains of TV actor Tunisha Sharma being taken out of JJ Hospital in Mumbai