Soundarya Sharma के बॉयफ्रेंड हैं Sajid Khan? एक्ट्रेस ने बताई 'Babe वाले वीडियो' की सच्चाई

डीएनए हिंदी: बिग बॉस 16 (Bigg Boss 16) फेम सौंदर्या शर्मा (Soundarya Sharma) भले ही फाइनलिस्ट में शामिल नहीं हो पाई थीं लेकिन वो इस सीजन की सबसे चर्चित कंटेस्टेंट रही थीं. वहीं, अब वो चौंकाने वाली अफवाहों को लेकर से जबरदस्त सुर्खियों में बनी हुई हैं. सौंदर्या का एक वीडियो इंटरनेट पर ट्रेंड करता दिख रहा है जिसमें वो साजिद खान को 'बेब' कहकर बुलाती दिख रही है. इस वीडियो के बाद से ऐसी अफवाहें फैल रही हैं कि सौंदर्या, 24 साल बड़े साजिद खान को डेट कर रही हैं. वहीं, अब जाकर एक्ट्रेस ने इन अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी है.

दरअसल, बीते दिनों एक पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें सौंदर्या शर्मा कैमरे को सेल्फी मोड में पकड़े हुए वीडियो बना रही थीं. इस वीडियो में शालीन भनोट, शिव ठाकरे, साजिद खान और निम्रत कौर नजर आ रहे हैं. वीडियो में सौंदर्या के कैमरे में सभी देखते हैं लेकिन साजिद नहीं देखते हैं तो सौंदर्या, साजिद को 'बेब' कहते हुए उन्हें कैमरे की तरफ देखने को कहती हैं. वहीं, ये देखकर शालीन बोल पड़ते हैं कि 'क्या आप एक- दूसरे को डेट कर रहे हैं'. इसी वीडियो के बाद सौंदर्या और साजिद की डेटिंग की खबरें फैल रही हैं.

#ShalinBhanot to #SoundaryaSharma and #SajidKhan: Are you guys dating😂😂😂#ShalinBhanot you are so funny sahi bol diya this guy is fun 😂🤣 #BiggBoss16 pic.twitter.com/Lk1cEPDg0q