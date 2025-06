शेफाली जरीवाला (Shefali Jariwala) का शुक्रवार 27 जून की शाम को निधन और इसकी खबर शनिवार देर सुबह सामने आई. एक्ट्रेस ने 42 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. उनके निधन के बाद से सभी सदमे में और टीवी सेलेब्स ने लिए इस बात को मान पाना काफी मुश्किल है. वहीं, एक्ट्रेस के निधन के बाद अब उनकी एक्स (ट्विटर) पर आखिरी पोस्ट वायरल हो रहा है, जो कि सिद्धार्थ शुक्ला(Sidharth Shukla) से जुड़ा है.

दरअसल, बिग बॉस 13 में शेफाली जरीवाला और सिद्धार्थ शुक्ला एक साथ नजर आए थे.बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं शेफाली और सिद्धार्थ एक वक्त पर एक दूसरे को डेट कर चुके हैं.हालांकि किन्ही कारणों से दोनों का ब्रेकअप हो गया था और शेफाली ने पराग त्यागी संग शादी कर ली थी. लेकिन उसके बाद भी सिद्धार्थ और शेफाली की दोस्ती हमेशा बरकरार रही.

शेफाली जरीवाला के निधन के बाद अब उनका एक्स पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है. यह पोस्ट उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला को याद करते हुए लिखा था. उन्होंने अपनी और सिद्धार्थ की गले लगाते हुए एक तस्वीर पोस्ट की थी और इसके कैप्शन के साथ लिखा था, '' आज तुम्हारे बारे में सोच रही हूं, मेरे दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला. बता दें कि यह पोस्ट साल 2024 का है, जो कि शेफाली ने सिद्धार्थ की पुण्यतिथि के मौके पर किया था. सिद्धार्थ शुक्ला की साल 2021 में हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई थी.

वहीं, अब जब शेफाली जरीवाला की खुद कार्डियक अरेस्ट के कारण मौत हो गई है, तो उनका यह आखिरी एक्स पोस्ट वायरल हो रहा है. हालांकि यह साफ तौर पर नहीं पता कि यह खुद शेफाली जरीवाला का एक्स अकाउंट है या फिर किसी फैन पेज द्वारा पोस्ट किया गया है, क्योंकि इसपर किसी भी तरह का ब्लू टिक नहीं है और न ही यह पेज एक्टिव है.

Shefali Jariwala, has sadly passed away 💔 her last social media post was a tribute to Sidharth Shukla on his death anniversary🥺



#ShefaliJariwala pic.twitter.com/xyIcmqMKv1