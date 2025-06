रूपाली गांगुली (Rupali Ganguly) स्टारर पॉपुलर टीवी शो अनुपमा (Anupamaa) के सेट पर सोमवार की सुबह गोरेगांव फिल्म सिटी में भीषण आग गई है. बताया जा रहा है कि सेट पर सुबह-सुबह आग लग गई, जबकि शूटिंग शुरू होने में सिर्फ दो घंटे बाकी थे. ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने पुष्टि की है कि आग लगने के कारण सेट पूरी तरह से बर्बाद हो गया है. साथ ही घटना के समय टीम के कई मेंबर और कर्मचारी सेट पर मौजूद थे. हालांकि किसी भी तरह की हताहत नहीं हुई है.

एक्स पर AICWA ने प्रोडक्शन पर लापरवाही की निंदा की है और इसको लेकर चिंता जाहिर की है. ट्वीट कर लिखा,'' यह घटना मुंबई और उसके आस-पास के फिल्म स्टूडियो में बार-बार होने वाली आग की घटनाओं की एक और दुखद याद दिलाती है. निर्माताओं, प्रोडक्शन हाउस और टेलीविजन चैनलों की घोर लापरवाही के कारण बार-बार सेटों में आग लग जाती है, जो लगातार सबसे बेसिक फायर सिक्योरिटी उपायों को लागू करने में असफल रहते हैं. यह गलती हर दिन हजारों मजदूरों के जीवन को खतरे में डालती है. समूह ने मामले की जांच और जिम्मेदार लोगों को सजा देने की भी मांग की है.

VIDEO | Mumbai: Fire breaks out on the set of TV show ‘Anupamaa’ at Film City, Goregaon. Further details awaited.



