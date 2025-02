बिग बॉस सीजन 18 (Bigg Boss 18) हाल ही में यानी कि 19 जनवरी को समाप्त हुआ है. फिनाले में करण वीर मेहरा (Karan Veer Mehra) ने ट्रॉफी अपने नाम की है और विवियन डीसेना (Vivian Dsena) दूसरे स्थान पर रहे थे. वहीं, सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर रजत दलाल (Rajat Dalal) ने तीसरा स्थान हासिल किया था. शो में इनके साथ ईशा सिंह(Eisha Singh) , शिल्पा शिरोड़कर (Shilpa Shirodkar) भी फिनाले तक पहुंची थीं. वहीं, रजत दलाल हाल ही में इन स्टार्स पर कमेंट करते हुए नजर आए हैं, जिसको लेकर वह विवादों में फंस गए हैं. रजत दलाल बिग बॉस ओटीटी 2 (Bigg Boss OTT 2) के विनर एल्विश यादव (Elvish Yadav) के पॉडकास्ट, फोडकास्ट विद एल्विश में दिखाई दिए हैं.

पॉडकास्ट की एक क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें रजत दलाल बिग बॉस 18 के कंटेस्टेंट की बेइज्जती करते हुए और बेकार कमेंट्स करते हुए नजर आ रहे हैं. क्लिप में एल्विश ईशा सिंह की एक तस्वीर रजत को दिखाते हैं और उसके बारे में एक लाइन बोलने के लिए कहते हैं. इसपर रजत कहते हैं, '' लोग ऐसी लड़कियों से शादी इसलिए करते हैं ताकि नौकरानी की जरूरत ना पड़े. बर्तन अच्छे से साफ कर लेती हैं ना.

यह भी पढ़ें- Bigg Boss 18: Vivian Dsena और Rajat Dalal को कितनी मिली प्राइज मनी, जानें यहां

विवियन पर किया रजत ने ये कमेंट

वहीं, दूसरी क्लिप में एल्विश ने विवियन की फोटो दिखाई और इसके बाद रजत बोले, '' भाई को हॉलीवुड से बहुत ऑफर आ रहे हैं, ड्राइवर का, स्पॉट बॉय का. मुझे आजकल बहुत लोग पूछ रहे हैं कि विवियन भाई मिल नहीं रहे. विवियन अविनाश मिश्रा की पैंट में है. इस दौरान रजत इशारे से यह बात कहते हुए दिखते हैं.

#VivianDsena in his kindness and Nouran Aly Bhabhi being kind, did the blunder of considering this #RajatDalal as their Bhai. Zeher bhara hai dil mein pic.twitter.com/IUlHHoOqX9