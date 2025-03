रजत दलाला और आसिम रियाज (Rajat Dalal Asim Riaz) बिग बॉस का हिस्सा रह चुके हैं. दोनों बिग बॉस के घर के चर्चित कंटेस्टेंट में से एक रहे हैं. वो भले ही अलग अलग सीजन में नजर आए पर उनकी लड़ाईयां काफी चर्चा में रही हैं. इसी बीच दोनों फिर से सुर्खियों में आ गए हैं. रजत और आसिम का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो सरेआम लड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान मामला इतना बढ़ गया कि पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन को बीच-बचाव कर दोनों को रोकना पड़ा. अब सोशल मीडिया यूजर्स को शक है कि यह वीडियो असली नहीं बल्कि स्क्रिप्टेड है.

इंटरनेट पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो बैटल ग्राउंड शो की प्रेस कॉन्फ्रेंस का है. इसी दौरान आसिम और रजत आपस में भिड़ गए. हालांकि, ये साफ नहीं हो पाया है कि दोनों के बीच लड़ाई असली थी या स्क्रिप्टेड है. मामला इतना बढ़ गया कि पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन को बीच-बचाव कर दोनों को रोकना पड़ा. वायरल वीडियो में एक्ट्रेस रूबीना दिलैक भी नजर आ रही हैं, जिन्होंने पूरे ड्रामे को इग्नोर कर दिया.

Amazon MX Player's Battleground new show to feature - Asim Riaz, Rajat Dalal, Rubina Dilaik and Shikhar Dhawan as Supermentor. Show to starts from April. Are you ready for Rajat vs Asim?



P.S. This ugly fight look fabricated to hype the show. pic.twitter.com/pXmVw8dvCg