Nikki Tamboli के सेक्सी वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया तहलका, एक्ट्रेस बोलीं 'मैं शराब हूं'

Nikki Tamboli Video Viral: निक्की तंबोली वीडियो वायरल

डीएनए हिंदी: साउथ सिनेमा से रिएलिटी शोज में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस निक्की तंबोली (Nikki Tamboli) सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं. वो अपने फैंस के साथ आए दिन दिलचस्प पोस्ट शेयर करती रहती हैं. हाल ही में निक्की अपने एक ऐसे ही पोस्ट को लेकर तहलका मचा रही हैं. निक्की ने एक वीडियो (Nikki Tamboli Video Viral) शेयर किया है, जिसमें वो कैमरे के सामने अपना सेक्सी अवतार फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं. निक्की का ये वीडियो सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ वायरल हो रहा है. फैंस को निक्की का ये लुक बहुत पसंद आ रहा है.

निक्की तंबोली ने एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में एक्ट्रेस साड़ी में दिखाई दे रही हैं. रिवीलिंग नेकलाइन में निक्की तंबोली कैमरे के सामने बोल्ड अंदाज में पोज देती दिखाई दे रही हैं. इस गोल्डन रंग की साड़ी के साथ निक्की ने मैचिंग कंगन पहने हुए हैं. उन्होंने इयरिंगस और नेकलेस छोड़कर कुछ हटके लुक कैरी करने की कोशिश की है. इस फोटोशूट के लिए एक्ट्रेस ने अपने बालों के एक पोनीटेल में बांध रखा है. यहां देखें वायरल हो रहा निक्की का ये वीडियो-

इस वीडियो को शेयर करते हुए निक्की ने दिलचस्प कैप्शन भी दिया है. उन्होंने लिखा- 'I’m not your cup of tea; I’m champagne'. निक्की का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चाओं में आ गया है. फैंस को निक्की का ये वीडियो खूब पसंद आ रहा है. निक्की तंबोली इससे पहले भी अपने बोल्ड और सिजलिंग अंदाज को लेकर इंटरनेट पर तहलका मचाती दिखाई दे चुकी हैं. ये एक्ट्रेस बिग बॉस के सीजन 14 में नजर आई थीं. इसी शो से उनकी पॉप्युलैरिटी जबरदस्त बढ़ी.

