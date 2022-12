Shark Tank India Season 2 में इन गलतियों को दोहराने से बचेंगे Lenskart के CEO Peyush Bansal, इंटरव्यू में किया बड़ा खुलासा

पीयूष बंसल

डीएनए हिंदी: शार्क टैंक इंडिया का दूसरा सीजन जल्द शुरू होने वाला है. शार्क टैंक इंडिया सीजन-2 में पीयूष बंसल, नमिता थापर, विनीता सिंह, अमन गुप्ता और अनुपम मित्तल बतौर जज वापस नजर आएंगे. वहीं इस बार एक नए जज अमित जैन की भी एंट्री हुई है. अमित जैन, अशनीर ग्रोवर की जगह नजर आएंगे. इस शो के दूसरे सीजन को लेकर सभी लोगों में उत्साह भरा हुआ है. वहीं पीयूष बंसल ने अपने लिंक्डइन पेज पर शार्क टैंक इंडिया की एक वीडियो शेयर की हैं. जिसमें उन्हों बताया है कि इस सीजन-2 में वो कौनसी गलतियां दोहराने से बचेंगे साथ ही इस सीजन को लेकर उनकी अपेक्षाओं और अपनी वाइफ को लेकर भी कई सारी बातों का खुलासा किया है. आइए आपको बताते हैं पीयूष बंसल की बातों की कहानी उन्हीं की जुबानी.



खुदको पहले से ज्यादा तैयार करना है

सबसे पहले तो शार्क टैंक इंडिया के दूसरे सीजन के लिए बहुत सारा पैसा इक्कठा करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा इनवेस्टमेंट कर सकूं. इस सीजन में ज्यादा इनवेस्टमेंट होंगी और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार सीजन-1 के मुकाबले ज्यादा बेहतर एंटरप्रेन्योर आएंगे.

क्वालिटी बिजनेस और एंटरप्रेन्योर बढ़ें हैं

शार्क टैंक सीजन-2 में क्वॉलिटी बिजनेस और एंटरप्रेन्योर आएं हैं. उनकी मैच्योरिटी बिल्कुल बढ़ गई है.

शार्क टैंक में साल-दर-साल जो क्वॉलिटी है वो यकीनन बढ़ते जाएगी क्योंकि आज हम जिस सोच और जगह पर हैं हमारी आने वाली जनेरेशन हमसे ज्यादा स्मार्ट, तेज और आगे है. ऐसा इसलिए क्योंकि जो हम 20 साल में भी नहीं कर रहे थे वो आज 5 साल में कर रहे हैं.

इन गलतियों को नहीं होने दूंगा रिपीट

एक चीज जो मैंने शार्क टैंक इंडिया के पहले सीजन में सीखी वो ये कि कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे थे जहां पर मैं थोड़ा डाउटफुल था लेकिन फिर भी मैंने उनमें इन्वेस्ट कर दिया. मेरी कोशिश रहेगी कि मैं शार्क टैंक इंडिया के सीजन-2 में वो गलतियां फिर से रिपीट ना करूं.

शार्क टैंक इंडिया के सीजन-1 से भी लोग आने चाहिए

शार्क टैंक की सफलता इस बाते से आंकी जा सकती है कि जिन एंटरप्रेन्योर्स में हमने इन्वेस्ट किया है वो कितने बड़े हो गए हैं. उनका बिजनेस कितना ग्रो किया है. बल्कि मुझे तो लगता है कि सीजन-2 में सीजन-1 के कुछ एंटरप्रेन्योर आने चाहिए. इस अवसर के साथ कि क्या उन्हें और री-इन्वेस्टमेंट मिलेगी इस सीजन-2 में.

फूड बिजनेस में करूंगा इन्वेस्टमेंट

मैंने शार्क टैंक के सीजन-1 में फूड बिजनेस और स्टार्टअप्स में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं किया था. इस बार थोड़ा नजरिया बदल रहा हूं. मुझे लगता है फूड बिजनेस या होरेका टफ बिजनेस कैटेगरी है लेकिन इस बार फूड बिजनेस में थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू कर रहा हूं.

मेरी पत्नी मेरी बैकबोन है

मैं शार्क टैंक की शूटिंग के दिल्ली से मुंबई आता हूं. सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 10 तक बज जाते हैं. मेरे पीठ पीछे पूरे घर को संभालना काफी चैलेंजिंग काम है. मेरी वाइफ के होने से मुझे काफी सपोर्ट मिलता है. इतना ही नहीं मेरे लुक्स को लेकर भी वो जो टिप्स देती है मैं उसको अब फॉलो करने लगा हूं ताकि टीवी पर और अच्छा दिखाई दूं.

मॉर्निंग मीटिंग के बिना दिन अधूरा लगता है

शार्क टैंक की शूटिंग के दौरान मुझे बहुत ज्यादा टाइम मिलता नहीं है. सुबह 9 बजे हम शूटिंग सेट पर पहुंचते हैं. मेरा एक डेली रूटीन है कि मैं सुबह एक ब्रेकफास्ट मीटिंग जरूर करता हूं. चाहे वो किसी एंप्लॉय के साथ हो या कैंडिडेट के साथ कोई ना कोई मेरे होटल आएगा. फिर सुबह 8 बजे से लेकर 8:45 बजे तक मैं मीटिंग करता हूं उसके बाद ही मैं शूटिंग के लिए जाता हूं

'I've to be myself-Peyush Bansal'

मेरी फिलॉसफी रही है कि 'I've to be myself'. इसका मतलब मुझे ज्यादा से ज्यादा वो पीयूष बंसल बने रहना है जो मैं असल में हूं साथ ही बाकि लोगों को इंस्पायर करना है ताकि वो जीवन में कुछ बड़ा कर सकें.



