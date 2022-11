Kanishka Soni: पहले खुद से की शादी अब प्रेग्नेंट हैं एक्ट्रेस? वायरल हुईं शॉकिंग Photos

Kanishka Soni Pregnant: कनिष्का सोनी प्रेग्नेंट

डीएनए हिंदी: Kanishka Soni Pregnant: मशहूर टीवी एक्ट्रेस कनिष्का सोनी (Kanishka Soni) बीते दिनों से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. उन्होंने कुछ समय पहले अपने एक पोस्ट से फैंस को चौंका दिया था. कनिष्का ने तस्वीरें शेयर कर बताया था कि उन्होंने शादी कर ली है (Kanishka Soni Got Married To Herself) लेकिन इस शादी में कोई दूल्हा नहीं है. कनिष्का सोनी ने खुद से शादी की थी और सुहागन की तरह सजकर दुनिया के सामने अपनी शादी का ऐलान कर दिया था. वहीं, अब कनिष्का ने फिर से अपने फैंस को चौंका दिया है. इंटरनेट पर खबरें फैल रही हैं कि कनिष्का अब प्रेग्नेंट हैं.

Kanishka Soni का Baby Bump देखकर हैरान हुए लोग

दरअसल, टीवी एक्ट्रेस कनिष्का की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिन्हें देखकर लोग सोशल मीडिया यूजर्स मान रहे हैं कि उन्होंने खुद से शादी कर ली है. इन तस्वीरों में कनिष्का का बेबी बंप दिखने का दावा भी किया जा रहा है. कई लोग हैरान हैं कि अगर एक्ट्रेस ने खुद से शादी की है तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हैं. वहीं, फैंस के इन सवालों पर अब कनिष्का ने खुद सामने आकर जवाब दे दिया है. कनिष्का ने वायरल तस्वीरों का सच बताया है.

Kanishka Soni ने बताया सच

कनिष्का ने कुछ समय पहले अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की थीं जिनमें वो व्हाइट टॉप और ब्लू डेनिम जींस पहने नजर आ रही थीं. वहीं, इन तस्वीरों में वो एक पेड़ के आसपास फोटोशूट करवाती दिख रही थीं. कई लोगों को फोटोज में कनिष्का का बेबी बंप नजर आ गया तो एक्ट्रेस को इस पर सफाई जारी करनी पड़ी. उन्होंने इस पोस्ट पर कैप्शन देते हुए लिखा- 'मैं किसी जलपरी की तरह सेल्फप्रेग्नेंट नहीं हूं. ये सिर्फ यूएसए का स्वादिष्ट पिज्जा, बर्गर है जिसकी वजह से मेरा छोड़ा वजन बढ़ गया है लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा रहा है'.

क्यों की थी खुद से शादी?

टीवी एक्ट्रेस ने इस पोस्ट से साफ जाहिर कर दिया है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हैं बल्कि उनका वजन बढ़ गया है. 'पवित्र रिश्ता', 'दिया और बाती हम' जैसे टीवी शोज में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस कनिष्का ने खुद से शादी करके जबरदस्त सुर्खियां बटोरी थीं. उन्होंने कहा था कि वो बाहर प्यार खोजने के बजाय खुद से प्यार करना चाहती हैं.

