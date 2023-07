Indian Idol 13 Winner: Virat Kohli के फेवरेट कंटेस्टेंट ने जीती ट्रॉफी, प्राइज़ मनी जानकर दंग रह जाएंगे

डीएनए हिंदी: छोटे पर्द के मशहूर सिंगिंग रिएलिटी शो 'इंडियन आइडल' के सबसे लंबा सीजन 13 (Indian Idol 13) आखिरकार खत्म हो गया है. लगभग 7 महीनों तक चले इस शो को आखिरकार विनर मिल गया है. इस बार शो का विनर वो है, जिसके फैन क्रिकेटर विराट कोहली (Virat Kohli) भी हैं. अगर आप अब भी नहीं समझे तो बता दें कि 'इंडियन आइडल 13' का विनर (Indian Idol 13 Winner) ऋषि सिंह (Rishi Singh) को बनाया गया है. ऋषि को इस रिएलिटी शो की ट्रॉफी के अलावा बहुत कुछ मिला है, जिसके बारे में सारी डिटेल सामने आ चुकी है. उन्हें शो पर कई प्रोफेशनल ऑफर्स तो पहले ही मिल चुके हैं.

लंबे समय बाद मिला Indian Idol 13 Winner

नेहा कक्कड़ (Neha Kakkad), विशाल ददलानी, हिमेश रेशमिया जैसे जजेज़ वाला ये शो इस बार 7 महीनों तक खींचा गया. बताया जा रहा था कि इस बार विनर डिसाइड करने में काफी असमंजस हो रही थी. वहीं, सात महीनों बाद ऋषि सिंह को विनर बना दिया गया है. ऋषि तो विनर बन गए लेकिन इस बार कोलकाता की देबोस्मिता ने उन्हें तगड़ी टक्कर दी और वो फर्स्ट रनरअप रहीं. इसके अलावा सोनाक्षी कर, चिराग कोटवाल, शिवम सिंह और बिदिपता चक्रवर्ती शो के टॉप 6 फाइनलिस्ट में शामिल रहे.

Sab pe chalaake apna jaadu, Rocking Rishi ne jeeta sirf humaara dil hi nahi balki Indian Idol ki ye trophy bhi.

A well-deserved contestant of the Indian Idol Season 13.



Congratulations, Rishi! 🤩✨#IndianIdol13 #IndianIdol #IndianIdolTheDreamFinale pic.twitter.com/M9sEU2Kzx9