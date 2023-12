Elvish Yadav के साथ अब वैष्णो देवी में हुआ नया कांड, भीड़ से पिटते पिटते बचे यूट्यूबर

डीएनए हिंदी: यूट्यूबर एल्विश यादव (Elvish Yadav) ने अपने चैनल पर व्लॉग्स बनाकर फेमस हुए और बिग बॉस ओटीटी 2 जीतकर उन्होंने जबरदस्त मीडिया अटेंशन हासिल की. वहीं, सेलेब्रिटी बनते ही एल्विश एक के बाद कई विवादों में फंसते दिख रहे हैं. बीते दिनों ड्रग्स केस में उनका नाम आया था और रेव पार्टी में सांप का जहर सप्लाई करने को लेकर कई चौंकाने वाले आरोप लगे थे. वहीं, एल्विश पर फिर से मुसीबत आ गई है. उनका एक वीडियो वायरल (Elvish Yadav Viral Video) हो रहा है, जिसमें वैष्णो देवी के दर्शन करने गए एल्विश का एक कांड सामने आया है.

दरअसल, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एल्विश यादव अपने दोस्तों और राघव शर्मा के साथ वैष्णो देवी दर्शन के बाद घूम रहे थे. अचानक कोई कैमरा लेकर उनसे बात करने आता है. इसके बाद अचानक फाइट शुरू हो जाती है, जो मारपीट में बदल जाती है. इस वीडियो में राघव वो गुस्से भरी भीड़ के साथ देखकर एल्विश वहां से भाग जाते हैं. इस वीडियो को शेयर करके एक्स अकाउंट बिग बॉस खबरी ने बताया कि एल्विश भीड़ से पिटते-पिटते बचे हैं. बताया जा रहा है कि एक शख्स उनकी फोटो लेने आर इंटरव्यू की रिक्वेस्ट लेकर आया था लेकिन मना करने पर लड़ाई-झगड़ा शुरू हो गया. यहां देखें वायरल हो रहा ये वीडियो- ये भी पढ़ें- Elvish Yadav सांपों की तस्करी विवाद मामले में Avinash Sachdev ने कसा तंज, यूट्यूबर को लेकर कह दी बड़ी बात

As per reports #RaghavSharma was almost beaten and #ElvishYadav ran away as this person wanted to take pictures and interview #Elvish which he denied, so he got angry on them. Later He got what he wanted. pic.twitter.com/UoEBVCpfBH