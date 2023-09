Divya Agarwal हुईं एक्स बॉयफ्रेंड की बहन की इस हरकत से खफा, पोस्ट कर निकाली भड़ास

डीएनए हिंदी: टीवी एक्ट्रेस दिव्या अग्रवाल (Divya Agarwal) और वरुण सूद अब एक साथ नहीं हैं. कभी लोगों के फेवरेट कपल रहे दिव्या और वरुण का एक साल पहले ब्रेकअप हो चुका है पर फिर से दोनों ट्रेंड कर रहे हैं. यह सब तब शुरू हुआ जब वरुण सूद की बहन अक्षिता सूद ने आरोप लगाया कि दिव्या ने उनके परिवार के पुश्तैनी गहने वापस नहीं किए हैं. अक्षिता का पोस्ट थोड़ी देर बाद हटा दिया गया पर इसपर दिव्या भी कहां चुप बैठने वाली थीं. उन्होंने भी करारा जवाब दिया जिसकी काफी चर्चा हो रही है.

अक्षिता सूद के ट्वीट के बाद दिव्या अग्रवाल ने भी करारा जवाब दिया. उन्होंने बिना नाम लिए एक फोटो पोस्ट जिसमें उन्होंने लिखा 'गहने वापस दे रही हूं.' एक्ट्रेस यही नहीं रुकीं. उन्होंने आगे लिखा 'न सिर्फ इतना ही लो, यह सब ले लो! यह वैसे भी लेन-देन के बारे में था ... लेकिन क्या कोई बात करना बंद कर सकता है क्योंकि वे न्यूज पोर्टलों पर इससे ध्यान आकर्षित करते हैं.'

You know people ? Enough of it.. dragging my father into this trolling for what ?? No I don’t want this.. it’s not funny not peaceful for me.. I don’t feel right about it.. gold digger really ? I’m a super self made woman and no one can take that away