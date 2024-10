बिग बॉस 18 (Bigg Boss 18) में इस हफ्ते वीकेंड का वार में अनुपमा (Anupamaa) फेम मुस्कान (Muskan) को घर से बेघर कर दिया गया है. वहीं, शो आगे बढ़ रहा है और दर्शकों को एंटरटेनमेंट भी भरपूर मिल रहा है. जैसा कि इस सप्ताह चाहत पांडे (Chahat Pandey) और अविनाश मिश्रा (Avinash Mishra) ने अपने बर्ताव से खूब सुर्खियां बटोरी हैं. चाहत ने जहां अविनाश पर पानी फेंका तो वहीं, एक्टर ने राशन देने के नाम पर पूरे घर के सामने उनकी बेइज्जती की. इसके बाद शो में पैरेंट-टीचर मीटिंग रखी गई.

बिग बॉस 18 के नए प्रोमो में चाहत पांडे की मां और अविनाश मिश्रा की मां अपने दोनों बच्चों से एक साथ बात करते हुए नजर आ रही हैं. साथ ही वह उनके बर्ताव पर भी चर्चा करती हैं. जहां चाहत की मां अविनाश की आलोचना करती नजर आती हैं, तो वहीं एक्टर की मां उनका बचाव करती हैं.

अविनाश की मां ने कहा, '' अविनाश ने जो भी कहा वह बिल्कुल सही था''. इस बीच चाहत ने कहा, '' प्यार करती हो, भीगा हुआ देखना चाहती थीं''. अविनाश की मां ने अपने बेटे का बचाव करना जारी रखा और कहा, '' उसने पूरे घर के सामने यह बात मजाक में कही थी.'' ये सारी बातें सुनकर चाहत की मां नाराज हो जाती हैं और उन्होंने इसपर कहा, '' सुनो पंचायत बुलाकर मजाक नहीं किया जाता. पंचायत बुलाकर बेइज्जती की जाती है.

चाहत की मां ने लगाई अविनाश की क्लास

अविनाश की मां ने अपने बेटे का बचाव करते हुए कहा, '' क्या सिर्फ लड़कियों की ही इज्जत होती है, लड़कों की नहीं होती? इसके बाद चाहत पांडे ने जब वाह-वाह कहा तो अविनाश भड़क जाते हैं और गुस्से में कहते हैं तमीज से बात करो.'' इसके बाद चाहत की मां अविनाश पर भड़क जाती हैं और कहती हैं, '' तमीज मत सिखाना अविनाश यहां पर बैठ कर, जितनी तमीज तुम्हारे अंदर थी, पूरा इंडिया देख रहा है तुम्हारी तमीज.

