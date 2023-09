Bigg Boss 16 फेम Archana gautam के पिता के साथ कांग्रेस ऑफिस के बाहर हुई मारपीट, जानें क्या है पूरा मामला

डीएएन हिंदी: बिग बॉस 16(Bigg Boss 16) में नजर आ चुकी अर्चना गौतम(Archana Gautam) आज घर घर में पहचानी जाती हैं. उन्होंने शो में अपने गेम से काफी नाम हासिल किया था. हालांकि वो ट्रॉफी जीतने में नाकामयाब रही थीं,लेकिन उन्होंने दर्शकों को खूब एंटरटेन किया था. वहीं, हाल ही में अर्चना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें वो अपने पिता के साथ कांग्रेस ऑफिस के बाहर नजर आ रहे हैं.

बिग बॉस में एंट्री से पहले अर्चना गौतम साल 2021 में कांग्रेस में शामिल हुई थी और अपनी पॉलीटिकल जर्नी की शुरुआत की थी. वहीं, सोशल मीडिया पर कांग्रेस ऑफिस के बाहर से वायरल यह वीडियो काफी शौकिंग है. दरअसल, अर्चना गौतम और उनके पिता को एक ग्रुप के द्वारा धक्के देते हुए और हमला करते हुए देखा जा सकता है. इस वीडियो में अर्चना के पिता फर्श पर लेटे हुए देखे गए हैं और अर्चना हेल्प के लिए चिल्लाते हुए नजर आ रही हैं. साथ ही वह पानी के लिए भी कहते हुए दिखाई दे रही हैं.

ये भी पढ़ें- Bigg Boss 16: कौन हैं 'दीदी' जिनका जिक्र होते ही भड़क गईं Archana Gautam? लड़ाई से पहले ही Shiv Thakare बना चुके थे प्लान

प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन से मुलाकात के लिए गई थीं अर्चना

रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्चना वुमेन्स बिल पास होने पर प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई देने के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं. हालांकि उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया.

वायरल हुआ ये पोस्ट

यह वीडियो बिग बॉस आज तक ट्विटर यूजर के द्वारा शेयर किया है, जिसने कैप्शन में लिखा- बिग बॉस 16 फेम अर्चना गौतम और उनके पिता को कथित तौर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीटा. उन्हें पार्टी कार्यालय में एंट्री करने से रोका गया और गेट पर ही पीटा गया. अर्चना, जो कांग्रेस पार्टी की बड़ी समर्थक हैं, संसद में महिला बिल पास होने पर पार्टी नेता प्रियंका गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई देने के लिए नई दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में घुसने की कोशिश कर रही थीं.

Bigg Boss 16 fame Archana Gautam and her father were allegedly beaten by the karyakartas of the Congress party.



They were stopped from entering the party office and were beaten at the gate itself.



Archana, who is a big supporter of the Congress party, was trying to enter the… pic.twitter.com/GeYV6YHfnl