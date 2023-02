इंडस्ट्री की चकाचौंध छोड़ ये काम कर रहे हैं Big Boss और Roadies के विनर Ashutosh Kaushik, मांग चुके हैं 'भुला दिए जाने का अधिकार'

Ashutosh Kaushik: Bigg Boss 2 & Roadies 5 Winner

डीएनए हिंदी: बिग बॉस 16 (Bigg Boss 16) हाल ही में खत्म हो गया है. इस सीजन के विनर एमसी स्टेन (MC Stan) बन गए हैं पर क्या आप जानते हैं कि एक सीजन का विनर ऐसा है जिसने बैक टू बैक दो रिएलिटी शो जीते थे. हम बात कर रहे हैं बिग बॉस सीजन 2 (Bigg Boss 2) के विनर रहे आशुतोष कौशिक (Ashutosh Kaushik), जिन्होंने लगातार दो रियलिटी शो जीतकर नाम और फेम कमाया था. उन्होंने पहले 2007 में रोडीज 5.0 (Roadies 5.0) जीता और बाद में 2008 में बिग बॉस के दूसरे सीजन के विनर भी बन गए. इसके बाद वो कुछ फिल्मों में भी नजर आए पर आज वो एक ढाबा मालिक और यूट्यूबर बन कर जिंदगी जी रहे हैं.

दो रियलिटी शो जीतने के बावजूद आज आशुतोष कौशिक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से काफी दूर हैं. हालांक शो जीतने के बाद वो जिला गाजियाबाद और किस्मत लव पैसा दिल्‍ली जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं पर वो लंबे समय से चकाचौंध से दूर हैं. आज कल वो अपने होम टाउन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अपना ढाबा चला रहे हैं.

कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में आशुतोष कौशिक ने कहा था कि वो उस सफलता को संभाल नहीं सकते जो उन्हें मिली थी. कौशिक ने कहा, 'मैं सफलता को भुना नहीं सका. मुझे पता था कि ढाबा कैसे चलाना है और उसे कैसे सफल बनाना है. जिस तरह से चीजें हुईं, उसके बारे में कोई पछतावा नहीं है.'

भुला दिए जाने का अधिकार का कर चुके हैं इस्तेमाल

साल 2009 में पुलिस ने आशुतोष को शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में पकड़ लिया था. इसके बाद आशुतोष ने दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में भुला दिए जाने का अधिकार (Right to be Forgotten) के तहत एक याचिका दायर की थी. इसमें उन्होंने इंटरनेट से उन वीडियो, आर्टिकल्स और पोस्ट को हटाने की मांग की थी जो इस केस से जुड़ी हुई थीं. उनका कहना था कि इस गलती का उनकी जिंदगी पर काफी असर पड़ा है.

