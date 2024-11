टीवी के फेमस रिएलिटी शो बिग बॉस 18 (Bigg Boss 18) में रोज कोई ना कोई धमाका हो रहा है. आए दिन शो के ट्विस्ट और विवाद लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं. इसी बीच नया प्रोमो सामने आया है जिसमें वाइल्ड कार्ड एंट्री (Bigg Boss 18 wildcard entry) का जिक्र है. जी हां, अब बिग बॉस 18 में पहली वाइल्ड कार्ड एंट्री होने जा रही है और इस कंटेस्टेंट की झलक भी वीडियो में मिल गई है. वो कंटेस्टेंट कोई और नहीं बल्कि दिग्विजय सिंह राठी (Digvijay Singh Rathee) हैं.

स्प्लिट्सविला 15 फेम दिग्विजय सिंह राठी बिग बॉस 18 में बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री करने वाले हैं. वीकेंड का वार एपिसोड के बाद वो शो में दिखाई देंगे. नए प्रोमो में उनकी झलक मिल गई है. सोशल मीडिया पर राठी के 1.3 मिलियन फॉलोवर्स हैं. ऐसे में उनको बिग बॉस के घर में इसका काफी फायदा मिल सकता है. यहां देखें प्रोमो वीडियो.

He's definitely going to rule the show fs 🔥#digvijayrathee #Diggygang #BiggBoss18 #BB18 pic.twitter.com/xC7s0SvbLi