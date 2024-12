बिग बॉस 18 (Bigg Boss 18) में पिछले हफ्ते कई हैरान करने वाले और इमोशनल पल देखने को मिले हैं. जहां पिछले एपिसोड में तीन एलिमिनेशन हुए. दिग्विजय राठी (Digvijay Rathee) के चौंकाने वाले एलिमिनेशन के बाद डबल एविक्शन भी हुआ. एडिन रोज (Edin Rose) और यामिनी मल्होत्रा (Yamini Malhotra) को भी घर से बेघर कर दिया गया. रविवार के एपिसोड के दौरान कंटेस्टेंट ने एक टास्क में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने एक दूसरे की कमियों के बारे में भी बताया.

इन सभी के बीच शिल्पा शिरोडकर और विवियन डीसेना के बीच काफी तनाव नजर आया, क्योंकि उनके रिश्ते में काफी खटास देखने को मिल रही है. टास्क के दौरान विवियन ने शिल्पा पर चालाकी करने वाली, बेईमान होने और पीठ में छुरा घोंपने का भी आरोप लगाया. जवाब में शिल्पा ने विवियन को ओवर कॉन्फिडेंस और अविश्वसनीय बताया. उन्होंने कहा कि वह ओवर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि वह अक्सर सोचते हैं कि वह नेटवर्क के फेवरेट हैं. इस बातचीत के दौरान दोनों में काफी ज्यादा मनमुटाव बढ़ता नजर आ रहा है.

विवियन ने शिल्पा के कमेंट पर रिएक्ट किया और कहा, '' उन्होंने इस भाषण को तैयार करने में बहुत सोच-विचार किया है. उन्होंने जो कुछ भी कहा है, उसके बावजूद उन्होंने मुझसे इस बारे में एक सेकंड के लिए भी बात नहीं की. मैं, मैंने उसके साथ अपनी फीलिंग और सवालों को सुलझा लिया है, मुझे ऐसा लगता है कि चाहे ऐसा किसी और के साथ हो या नहीं, वह निश्चित तौर से ये कहानियां बनाती है.

