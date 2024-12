बिग बॉस 18 (Bigg Boss 18)के वीकेंड का वार (Weekend Ka Vaar) में काफी ड्रामा देखने को मिला है. इस वीकेंड का वार सलमान खान (Salman Khan) ने होस्ट किया और घर वालों से उनके बर्ताव को लेकर बात की है. इस सप्ताह शिल्पा शिरोडकर (Shilpa Shirodkar) करण वीर मेहरा (Karan Veer Mehra) संग अपने बर्ताव को लेकर चर्चा में रही हैं, क्योंकि उन्होंने ईशा सिंह (Eisha Singh) और अविनाश मिश्रा (Avinash Mishra) को करण वीर मेहरा और एडिन रोज की जगह टाइम गॉड चुना था. जिसके बाद से शिल्पा शिरोडकर की करण वीर मेहरा को लेकर दोस्ती पर सवाल उठ रहे हैं.

वीकेंड का वार में सलमान ने करण के साथ शिल्पा के रिश्ते पर सवाल उठाए हैं. होस्ट ने साफ तौर पर कहा कि यह दूसरी बार है जहां आपने करण को छोड़ दिया, जिससे वह और दर्शक काफी हैरान रह गए. सलमान ने कहा, '' आपके रिश्तों का जो कंफ्यूजन है, करण हैं या विवियन हैं. वैसे तो वो एक ह्यूमन के तौर पर अपनी बातों में स्पष्ट हैं, लेकिन जब करण नॉमिनेट होता है, तो वो फेयरनेस कहां जाती है. इसके बाद सलमान करण से बात करते हैं और कहते हैं कि, '' करण बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है और मुझे लगता है कि वो खत्म होने जा रहा है. ये जो शिल्पा का फैसला था वो ईशा के फेवर में ज्यादा था या करण खिलाफ. करण ने इस फैसले के बाद खुद को बहुत छोटा महसूस किया और वो निराश हो गए क्योंकि एक बार और शिल्पा ने उन्हें एंड वक्त पर धोखा दिया.

करण को सलमान ने बताया देवता

इसके बाद करण कहते हैं, '' बिल्कुल छोटा महसूस किया था, बहुत बुरा लगा था. उनके लिए दोस्ती सबसे ऊपर नहीं है, उनके लिए उनके शब्द सबसे ऊपर थे. वो दोस्ती ऊपर नहीं रख रही हैं, तो मैं उनको दोस्त नहीं मानूंगा. इसके बाद सलमान शिल्पा और करण को लेकर मजाक में कहते हैं कि, '' आप दोनों रेस में हो, महान बनने की रेस में. शिल्पा को लेकर कहते हैं कि माइंड जो है आपका कि मैं दिखा दूंगा और आप कुछ करते नहीं है, तो आप गलत शो में है. इसके बाद शिल्पा कहती हैं कि उसे बहुत सी चीजें बुरी लगती हैं, हम बात भी करते हैं. तभी सलमान शिल्पा की बात को काटते हैं और करण-शिल्पा को देवी देवता का टैग देते हैं. साथ ही कहते हैं कि बिग बॉस का घर एक मंदिर में बदल गया है.

Salman Khan questions Shilpa about her confusion Rishte and with Karanpic.twitter.com/MPnwbVgD0b