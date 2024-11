बिग बॉस 18 (Bigg Boss 18) में इस वीकेंड का वार सलमान खान (Salman Khan) की जगह एकता कपूर (Ekta Kapoor) नजर आई थी. उसके बाद रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) ने वीकेंड का वार सेगमेंट की कमान संभाली है. शनिवार के वीकेंड स्पेशल में रोहित शेट्टी कंटेस्टेंट को रियलिटी चेक देते हुए नजर आते हैं. इस दौरान शो का एक प्रोमो रिलीज हुआ है, जिसमें रोहित कंटेस्टेंट से बात करते हुए नजर आते हैं. इस दौरान रजत दलाल (Rajat Dalal) विवियन डीसेना (Vivian Dsena) को थप्पड़ मारने की बात करते हैं.

दरअसल, वायरल हो रहे प्रोमो में दिखाया जाता है कि रोहित शेट्टी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट दिग्विजय राठी से पूछते हैं कि क्या शो में एंट्री करने के बाद किसी भी घर के सदस्य के लिए उनकी राय बदली है. इसपर दिग्विजय कहते हैं विवियन ने बहुत नेगेटिव साइड की सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है. बात ऐसी है कि सब यहां बराबर हैं. सब कंटेस्टेंट हैं और अकड़ मैं अपने बाप के अलावा किसी की सहन नहीं करता.

विवियन को रजत ने दी थप्पड़ मारने की धमकी

दिग्विजय की ये बातें सुन विवियन भड़क जाते हैं और कहते हैं, '' यही स्टैंडर्ड है तुम्हारी बातों का. इसी बीच रजत दलाल बोल पड़ते हैं और कहते हैं कि, '' बेकार में यहां रहपटे लग जाएंगे स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं. रोहित करण को स्टैंड न लेने और घर में होने वाली बहसों का आनंद लेने के डांटते हैं. इसके बाद श्रुतिका और करण बहस करने लगते हैं और इसके बाद करण रोहित के सामने इस बात कर शर्मिंदा होते हैं.

Digvijay opinion always on point 🔥🔥

vimal such a negative person, and digvijay ne sahi kaha mai apne baap ke alawa kisi ki nahi sunta ,



" Timegod crying in corner " 😭😭#BiggBoss18 #DigvijayRathee #VivianDsena pic.twitter.com/I0UC3T9v2o