बिग बॉस 18 (Bigg Boss 18) में रजत दलाल (Rajat Dalal) और दिग्विजय राठी (Digvijay Rathee) जो एक दूसरे को दोस्त और भाई कहते थे, वो अब एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं. दोनों के बीच छोटी-मोटी असहमति अब बहसबाजी में और झगड़े में बदल गई है. हाल ही में बिग बॉस 18 का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें रजत दलाल और दिग्विजय राठी एक दूसरे के साथ भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान दोनों के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली है.

नए एपिसोड में बिग बॉस ने टाइम गॉड टास्क की घोषणा की और घर के सदस्यों को एक्टिविटी एरिया में बुलाया गया. नए टास्क में कंटेस्टेंट को अपने कोने को बाकी के सदस्यों से बचाना है. जल्द ही टास्क शुरू होता है और इस दौरान मेल कंटेस्टेंट अपने कोने को बचाते हुए काफी आक्रामक होते हैं.

टास्क के दौरान भिड़े रजत और दिग्विजय

टास्क के दौरान रजत अपने कोने को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिग्विजय उसके एरिया को तोड़ने का आरोप लगाता है. अपना कोना बचाने के दौरान रजत और दिग्विजय के बीच बहस हो जाती है और फिर वह उसे धक्का न देने के लिए कहता है. हालांकि दिग्विजय रजत को पीछे हटने के लिए हाथ से टच करता है और इसपर रजत बुरी तरह से भड़क जाता है. रजत पीछे मुड़ता है और उसे पूरी ताकत से धक्का देता है. इस बीच चाहत पांडे दोनों की लड़ाई को रोकने की कोशिश करती हैं. हालांकि रजत और दिग्विजय अपनी बहस राजी रखते हैं.

rajat is just a big downgrade, once a friend now he's pushing digvijay openly, atleast jo friendship thi uski toh respect rakhleta 🙏🏻🙂#DigvijayRathee #BiggBoss18 #BB18pic.twitter.com/1AxOUTZwXy