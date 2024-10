बिग बॉस 18 (Bigg Boss 18) का धमाकेदार आगाज हो चुका है. शो को शुरू हुए लगभग एक महीने हो गया है और आए दिन इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स नजर आते हैं. एक महीने के अंदर घर में घमासान से लेकर लड़ाई और वार देखने को मिल रहा है. इसके साथ में घर वालों के बीच प्यार और दोस्तियां भी पनपती हुई दिख रही हैं. वहीं शो का एक नया प्रोमो सामने आया है जिसमें कंटेस्टेंट रजत दलाल (Rajat Dalal) ईशा सिंह (Eisha Singh) को लेकर भद्दे कमेंट करते सुनाई दिए. इस वीडियो को खुद बिग बॉस ने प्ले ईशा को सुनाया है जिससे उन्हें झटका लगा है.

हाल ही में बिग बॉस शो का एक प्रोमो सामने आया है जिसमें ईशा और विवियन को कंफेशन रूम में बुलाया गया. इसमें बिग बॉस ईशा को रजत की कही हुई कुछ बातें सुनाते हैं जिसे सुन एक्ट्रेस शॉक हो जाती हैं. इसमें रजत कहते हैं 'हमेशा सुनाना होता है, प्रोजेक्शन देना होता है और अपना पि**** लेकर निकल जाना होता है. भाई बोलती है, बोलती ही है बस. एक होता है फायदा उठाना. वो चाभी भरती है और अविनाश ऑन होता है. वो लड़की है ईशा, उन लड़कियों में अक्ल है इसीलिए वो इसके सहारे आगे बढ़ रही है. इन चारों को तोड़ो.'

यहां देखें क्लिप:

Rajat Is Emerging As Strong Player So Makers Helping Their Favourite By Showing Such Clips 😂😂😂



But This Is Unfair For Others As They Are Not Privy To Such Information #BiggBoss18 #BiggBoss #BB18 #RajatDalal #AvinashMishra #VivianDSena #EishaSingh pic.twitter.com/IvDRS7vs0g