बिग बॉस 18 (Bigg Boss 18) अब अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है. शो अगले दो हफ्ते में खत्म हो जाएगा और इस सीजन को अपना विनर मिल जाएगा. हालांकि बिग बॉस में बढ़ते वक्त के साथ ड्रामा भी बढ़ रहा है. हाल ही में शो में कंटेस्टेंट के घर वाले पहुंचे थे, जिसके बाद ड्रामा पहले से भी ज्यादा देखने को मिला है. इस बीच कशिश कपूर (Kashish Kapoor) की मां ने खुले तौर पर शो में कशिश के साथ एंगल बनाने के लिए अविनाश मिश्रा (Avinash Mishra) की आलोचना की है.

अविनाश मिश्रा की घर के अंदर डांट लगाने के बाद कशिश कपूर की मां ने अब मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने उसी घटना के बारे में अपना रिएक्शन दिया. कशिश की तरह उनकी मां ने कहा कि उसने घर में जो किया वह सिर्फ फ्लर्टिंग थी. उन्होंने कहा, '' ये एक नॉर्मल, हेल्दी फ्लर्टिंग है, जो हम स्कूल कॉलेज टाइम में करते हैं. एक नॉर्मल हेल्दी फ्लर्ट को एक शब्द से उसे(अविनाश) को इस बात दिक्कत नहीं थी कि हम लोगों ने फ्लर्ट किया. उसे एक शब्द से समस्या थी. अगर वो चाहता तो एक लाइन में बात खत्म हो सकती थी, लेकिन इस बात को उसने एक मुद्दा बना दिया कि दस दिन के बाद किसी तीसरे ने बताया और सब लोगों ने कशिश को टारगेट किया.

कशिश को बनाया विलेन

कशिश कपूर की मां ने आगे कहा कि कशिश को विलेन बनाने के लिए अविनाश ने जानबूझकर मुद्दा बना दिया. ये बात मैं अंदर बोल कर आई हूं. अगर तुम चाहते तो बात खत्म हो सकती थी, लेकिन जनता की सहानुभूति अपने आप को हीरो बनाया और कशिश को विलेन. कशिश की मां ने सलमान के फैसले पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि ये गलत है. आपको पूछता है तो दोनों से पूछो. सिर्फ एक को टारगेट कर रहे हो.

Omgg #KashishKapoor's mom spitting facts straight away 🔥

Her mother is as savage as Kashish🔥#BiggBoss18 pic.twitter.com/OGzpwy5tXw