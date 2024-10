बिग बॉस 18 (Bigg Boss 18) में हर दिन कुछ नया देखने को मिल रहा है. लोगों को यह सीजन काफी पसंद आ रहा हैं. वहीं, इस हफ्ते वीकेंड का वार (Weekend Ka Vaar) के बाद करण वीर मेहर (Karan Veer Mehra) और विवियन (Vivian Dsena) की दोस्ती में दरार आती दिख रही है. दरअसल, लेटेस्ट एपिसोड में शो के बाहर के दोस्त करण वीर मेहरा और विवियन डीसेना एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग करण को असली सांप कहते हुए नजर आ रहे हैं.

वीकेंड का वार के दौरान सलमान खान ने कंटेस्टेंट से पूछा कि अगर उन्हें घर में लीडरशिप की पोजीशन में किसी को लाने का मौका मिले तो वह विवियन और रजत में किसे चुनेंगे. इसके बाद एलिस कौशिक, अविनाश मिश्रा, ईसा सिंह और चाहत पांडे के अलावा सभी ने विवियन डीसेना की जगह दलाल को चुना.

विवियन को छोड़ करण ने चुना रजत को

जिस बात ने दर्शकों का ध्यान खींचा वो ये थी कि करण वीर मेहरा ने भी अपने दोस्त विवियन डीसेना के खिलाफ लीडरशिप के लिए रजत दलाल को चुना. जबकि कुछ लोग खुश थे कि विवियन अब देख सकता है कि उसके असली दोस्त कौन हैं, दूसरे ने अपने दोस्त के खिलाफ जाने के लिए करण वीर की आलोचना की और उसे सांप कहा.

#KaranveerMehra pretends to be friendly with #VivianDsena but leaves no chance to mock Vivian and later cover up that mocking as gyaan by adding illogical long disclaimers. Slowly by surely Vivian is able to understand the true intentions of Karanpic.twitter.com/kOKs77PPUL