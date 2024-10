पॉपुलर रिएलिटी शो बिग बॉस 18 (Bigg Boss 18) इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं. आए दिन घर वालों की लड़ाई झगड़े और विवाद सामने आते रहते हैं. वहीं वीकेंड का वार में सलमान खान (Salman Khan) ने कंटेस्टेंट की खूब क्लास लगाई जिसके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. इसी बीच लोगों को शो के पहले इविक्शन का बेसब्री से इंतजार था. हाल ही में अविनाश मिश्रा (Avinash mishra) के फेक इविक्शन ने सभी को चौंका दिया था लेकिन अब दूसरे वीकेंड का वार पर आखिरकार एलिमिनेशन हो गया है. इस बार इस फीमेल कंटेस्टेंट का पत्ता कटा है.

इस हफ्ते तेजिंदर सिंह बग्गा, मुस्कान बामने, रजत दलाल, अविनाश मिश्रा, चाहत पांडे, श्रुतिका अर्जुन, करण वीर मेहरा, शिल्पा शिरोडकर, हेमा शर्मा और ऐलिस कौशिक नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट थे. हालांकि अब पता चल गया है कि किसका शो से पत्ता कटा है. पहले एलिमिनेशन में हेमा शर्मा यानी वायरल भाभी को घर से बेघर कर दिया गया है.

The last attempt drama of fake outrage by #HemaSharma towards #ChahatPandey didn't work, in fact it backfired and so #HemaSharma gets evicted from #BiggBoss18 as Janta refused to fall for fake outragepic.twitter.com/wHEBBPTqGw pic.twitter.com/BPOka98gDt