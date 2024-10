बिग बॉस 18 (Bigg Boss 18) से 25 अक्टूबर की देर रात को टीवी शो अनुपमा (Anupamaa) में नजर आ चुकी एक्ट्रेस मुस्कान बामने (Muskan Bamne) को एलिमिनेट कर दिया गया है. मुस्कान को शो से महज 20 में बेघर कर दिया गया है. वहीं, अब अपडेट आया है शो में डबल एलिमिनेशन हुआ है. दरअसल, बिग बॉस 18 से जुड़े नए अपडेट के मुताबिक नायरा बनर्जी (Nyra Banerjee) को भी घर से निकाल दिया गया है. बता दें कि वह शो में 400 जोड़ी कपड़े लेकर पहुंची थी और उन्हें भरोसा था कि वह फिनाले तक जरूर पहुंचेगी. हालांकि उनका सफर महज 20 दिनों में ही खत्म हो गया.

सोशल मीडिया पर नायरा बनर्जी के एविक्शन से जुड़ी अपडेट वायरल हो रही है. बिग बॉस तक ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट शेयर कर बताया है कि- मुस्कान बामने के बेघर होने के बाद नायरा एम बनर्जी भी घर से बाहर हो गई हैं. यह एक बहुत ही प्रत्याशित एविक्शन था, जैसे ही वह नामांकित हुई, मैंने इसे आते हुए देखा. नायरा एविक्शन पर आपकी क्या राय है? बता दें कि मुस्कान के साथ नायरा को भी नॉमिनेट किया गया था और मुस्कान के एलिमिनेट होने के बाद वह मुश्किल में आ गई थीं. हालांकि नायरा के एलिमिनेशन के लिए वीकेंड का वार का भी इंतजार नहीं किया गया और उन्हें पहले ही घर से बेघर कर दिया गया.

तीन कंटेस्टेंट हो चुके हैं शो से एलिमिनेट

आपको बता दें कि बिग बॉस 18 से अभी तक तीन कंटेस्टेंट की छुट्टी हो चुकी है. सबसे पहले हेमा शर्मा इस घर से बाहर गई थीं. उसके बाद मुस्कान बामने और अब नायरा बनर्जी भी घर से बेघर हो गई हैं. घर में अब विवियन डीसेना, चाहत पांडे, अविनाश मिश्रा, एलिस कौशिक, शिल्पा शिरोडकर, तजिंदर सिंह बग्गा, करणवीर मेहरा, शहजादा धामी, रजत दलाल, चुम दरांग और ईशा सिंह के अलावा भी कुछ कंटेस्टेंट शामिल हैं.

🚨 DOUBLE EVICTION This Week in Bigg Boss 18



After Muskan Bamne’s eviction, Nyrraa M Banerjee has also been EVICTED from the house.



This was a very predictable eviction, I saw this coming as soon as she was nominated.



What's your opinion on Nyrra Eviction?