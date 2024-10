बिग बॉस 18 (Bigg Boss 18) में दर्शकों के लिए ड्रामा लगातार बढ़ता ही जा रहा है. इस वीकेंड का वार (Weekend Ka Vaar) में सलमान खान (Salman Khan) ने अविनाश मिश्रा (Avinash Mishra) को घर के सदस्यों के साथ गलत बर्ताव करने के लिए जमकर डांट लगाई है. उन्होंने अविनाश को कहा है कि तुम अपना विनाश कर लोगे. वहीं, अब आज के एपिसोड का एक और प्रोमो सामने आया है, जिसमें शिल्पा शिरोड़कर (Shilpa Shirodkar) रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) के साथ खड़े होकर अविनाश मिश्रा के साथ बहस करते हुए नजर आ रही हैं. इसके अलावा अविनाश को लेकर करण (Karan Veer Mehra) ने भी कई बातें कही हैं.

रोहित शेट्टी अपनी आने वाली फिल्म सिंघम अगेन को प्रमोट करने के लिए बिग बॉस के घर में पहुंचे हुए हैं. इसके बाद रोहित घर के सदस्यों को टास्क देते हुए नजर आते हैं, जिसमें शिल्पा शिरोडकर को अविनाश को असंवेदनशील कहते हुए देखा जा सकता है. इस प्रोमो में शिल्पा अविनाश से कहती हैं कि, '' तुम बहुत ही इंसेंसिटिव रहे हो, हमें अगर जानवरों की लीग में डालोगे, तो बहुत ही गंदी और घटिया चीज है.'' इसपर अविनाश कहते हैं, मुझपर हंसने की हिम्मत मत करना.'' अविनाश इसे गुस्से में कहते हैं. वहीं, इससे पहले यह बात शिल्पा ने अविनाश के साथ लड़ाई में कही थी, जिसे वह दौहराते हुए नजर आ रहे हैं.

करण ने अविनाश के लिए कही ये बात

शिल्पा इसके बाद कहती हैं, '' आपको आईना दिखाना बहुत जरूरी है.'' इसके बाद करण वीर मेहरा को भी अविनाश की आलोचना करते हुए देखा गया है. इस दौरान करण ने कहा, '' उन्होंने शो देखा है और उन्हें लगता है कि जो कोई भी किसी भी कारण से चिल्लाता है, वह फेमस हो जाता है. वह कभी विलेन बनना चाहते हैं तो कभी लाडला बनना चाहते हैं.''

