बिग बॉस सीजन 18 (Bigg Boss 18) का आगाज हो चुका है. शो पहले दिन से ही सुर्खियां बटोर रहा है. इस बार कलर्स के शो में कुल 18 कंटेस्टेंट ने एंट्री ली है. वहीं इसके ग्रैंड प्रीमियर (Bigg Boss 18 grand premiere) की भी खूब चर्चा रही. प्रीमियर में श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज (Shri Aniruddhacharya Ji Maharaj) की एंट्री ने लोगों को चौंका दिया था. शो से उनके कई वीडियो वायरल भी हुए थे. अब वो शो में जाकर पछता रहे हैं और लोगों ने माफी मांग रहे हैं.

पहले ऐसी खबरें थीं कि श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज बतौर कंटेस्टेंट बिग बॉस के घर में जाएंगे. हालांकि प्रीमियर के दिन ये साफ हो गया कि वो बतौर मेहमान बाकी कंटेस्टेंट को अपना आशीर्वाद देने के लिए आए थे. हालांकि वो इसको लेकर भी ट्रोल हो रहे हैं. लोगों को उनका शो में जाना रास नहीं आया. अब महाराज ने खुद सबसे माफी मांगी है.

The reason Guruji went to Bigg Boss as a guest.#BiggBoss18 #BiggBoss pic.twitter.com/n5yXf2fZi6