बिग बॉस 18 (Bigg Boss 18) के अविनाश मिश्रा (Avinash Mishra) अक्सर चर्चा का विषय बने रहते हैं. वह किसी न किसी के साथ लड़ाई और बहस के कारण खबरों में बने रहते हैं. हालांकि इस बार वह किसी और कारण से चर्चा में है. दरअसल, सोशल मीडिया पर अविनाश मिश्रा और एलिस कौशिक (Alice Kaushik) की एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें दोनों एक ही बिस्तर पर सोते हुए नजर आ रहे हैं. जिसके कारण दोनों को यूजर्स लगातार ट्रोल कर रहे हैं और एलिस-अविनाश की दोस्ती पर सवाल उठा रहे हैं. बता दें कि एलिस कंवर ढिल्लों के साथ रिश्ते पर हैं.

एलिस कौशिक और अविनाश की तस्वीर जिसमें दोनों ही एक ही बिस्तर पर सोते हुए दिख रहे हैं. इस दौरान एलिस सोते हुए अविनाश की बांहों पर अपना सिर रखे हुए दिख रही है और दोनों सोते हुए एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल हैं. इस फोटो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया है. फैंस उनकी दोस्ती और एलिस पर चिटिंग करने का आरोप लगा रहे हैं.

यूजर्स ने किया ट्रोल

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा- LoL, लोग इसे नॉर्मल बना रहे हैं और ये बेवकूफ फैंस मुझे गलत कह रहे हैं. भाई उसने खुद दावा किया है कि वो कमिटेड है. मेरी बंदी ऐसा करे तो टाटा बाय बाय और भगवान बचाए ऐसे लोगों से. दूसरे ने लिखा- ये क्या हो रहा है? तीसरे ने लिखा- यह बहुत बुरा है, मेरे भगवान. वे दूसरों को जज करते हैं लेकिन खुद को देख ले पहले ये विनाश और जूं. एक और यूजर ने लिखा- कडलिंग❌, चिटिंग ✅. जब आप शब्दों को सीधे कह सकते तो मक्खन क्यों लगाएं. एक और यूजर ने कहा- शर्म करो.

यह भी पढ़ें- Bigg Boss 18: Avinash Mishra पर भड़की Chahat Pandey की मां, लिया बेटी की बेइज्जती का बदला

एलिस ने की थी अपने रिश्ते की पुष्टि

हालांकि कंवर ढिल्लों और एलिस कौशिक ने खुले तौर पर अपने रिश्ते के बारे में पुष्टि की है. एलिस ने बिग बॉस 18 की शुरुआती एपिसोड में बताया था कि कंवर ने सीधे तौर पर उन्हें प्रपोज किया था. हालांकि कंवर ने बाद में शो के बाहर एक इंटरव्यू में यह कहते हुए सफाई दी थी कि उन्होंने वाकई में कभी शादी का ऑफर नहीं रखा. इसके बजाय उन्होंने कहा कि एलिस एक ऐसी लड़की है जिससे कोई भी शादी करना चाहेगा.

Is this how a committed girl behaves? 🫠 Maybe cuddling is just normal these days between friends. pic.twitter.com/CuLztdHXGl