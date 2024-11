बिग बॉस 18 (Bigg Boss 18) में करणवीर मेहरा (Karan Veer Mehra), दिग्विजय राठी (Digvijay Rathee), चाहत पांडे (Chahat Pandey), विवियन डीसेना (Vivian Dsena), अविनाश मिश्रा (Avinash Mishra), कशिश कपूर (Kashish Kapoor) और एलिस कौशिक (Alice Kaushik) जैसे कई मजबूत कंटेस्टेंट इस हफ्ते नॉमिनेट हुए हैं. वहीं, हाल ही में सामने आई रिपोर्ट में खुलासा हो गया है कि इस हफ्ते सलमान खान के घर से कौन बाहर होने वाला है. तो चलिए जानते हैं.

टाइम्स नाउ नवभारत न्यूज और ट्विटर यूजर बिग बॉस तक के मुताबिक एलिस कौशिक ही सलमान खान के शो बाहर होने वाली हैं. ट्विटर यूजर ने पोस्ट कर लिखा- ऐलिस कौशिक को बिग बॉस 18 के घर से बाहर कर दिया है. हालांकि डीएनए इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं करता है.

एलिस कौशिक के एलिमिनेट होने पर यूजर्स हुए खुश

एलिस कौशिक के घर से बेघर होने की खबर सुनने के बाद यूजर्स भी रिएक्ट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, '' वाह आखिरकार, अब मैं शांति से सो सकता हूं. मुझे उस लड़की से नफरत है, मुझे अभी भी वो शब्द याद हैं जो उसने करण वीर मेहरा की मौत के बारे में कहे थे. कोई भी ऐसा नहीं कहता, पता नहीं क्यों? आखिर में चलो भूल जाते हैं. दूसरे यूजर ने लिखा-बिग बॉस ने उनके टॉप 2 में होने की भविष्यवाणी की थी. लोल. तीसरे यूजर ने लिखा- वह एक नॉमिनेशन भी नहीं बचा सकी और यह कहने की हिम्मत थी कि करण घर जा रहा है. एक और यूजर ने लिखा- एलिस का नॉमिनेशन तो ऐसा था जैसा कोई साइलेंट अलार्म, सबने बस, फाइनल सिग्नल दे दिया.

🚨 Alice Kaushik has been EVICTED from the Bigg Boss 18 house.



Retweet If Happy!