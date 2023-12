इस दिन दिखाया जाएगा Bigg Boss 17 का आखिरी एपिसोड, सामने आई फिनाले की डेट

डीएनए हिंदी: टीवी का सबसे विवादित शो बिग बॉस 17(Bigg Boss 17) इन दिनों लगातार चर्चा में है. शो 15 अक्टूबर को शुरू हुआ था. वहीं, शो को 67 दिन बीत चुके हैं और इसमें कई ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. शो के दौरान दो शादीशुदा कपल भी नजर आए हैं. वहीं, शो को लेकर कई लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यह फरवरी तक चलने वाले है. हालांकि ऐसा नहीं है. दरअसल, हाल ही में बिग बॉस को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है और शो के फिनाले की भी डेट सामने आ गई है.

दरअसल, बिग बॉस 16 की तरह सीजन 17 को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा और यह सीजन जनवरी 2024 में समाप्त हो जाएगा. बिग बॉस तक के अनुसार बिग बॉस 17 का ग्रैंड फिनाले 28 जनवरी को होगा और शो अगले 15वें सप्ताह में समाप्त हो जाएगा. एक्स(ट्विटर) पर बिग बॉस तक ने लिखा- बिग बॉस 17 का ग्रैंड फिनाले 28 जनवरी 2024 को है. BB17 के लिए को एक्सटेंशन नहीं, फिनाले वीक 15 में हो रहा है. 5 सीजन के बाद पहली बार बीबी सीजन को एक सप्ताह भी नहीं बढ़ाया जाएगा और फिक्स्ड 15वें सप्ताह पर समाप्त होगा.

🚨 BREAKING! Grand FINALE of Bigg Boss 17 is on 28th January 2024. No extension for BB17, the finale is happening in Week 15. For the first time after 5 seasons, the BB season will not be extended even by a week and will end on the scheduled 15th week.



Retweet If you are…