Bigg Boss 17: विक्की जैन ने उठाया अंकिता पर हाथ? अभिषेक कुमार और अरुण माशेट्टी देख हुए शॉक्ड, देखें वीडियो

डीएनए हिंदी: बिग बॉस 17(Bigg Boss 17) में आए दिन कुछ न कुछ ड्रामा लगातार देखने को मिल रहा है. वहीं, शो की शुरुआत से ही अंकिता लोखंडे(Ankita Lokhande) और विक्की जैन(Vicky Jain) के बीच जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली है. दोनों के बीच अक्सर ही तीखी बहस देखी गई है. वहीं, हाल ही के एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया है. इस एपिसोड में विक्की जैन ने अंकिता को थप्पड़ मारने की कोशिश की.

दरअसल, हाल ही में बिग बॉस 17 का प्रोमो वीडियो सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है. वीडियो में दिखाया जा रहा है कि विक्की जैन और अभिषेक के बीच खाने की चीजों को लेकर बहस हो रही है. इस दौरान अंकिता दोनों की बातों पर इंटरफेयर करती हैं, जिससे विक्की इरिटेट हो जाते हैं और ऐसा लग रहा है कि अंकिता को थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहे हैं. इससे अंकिता एकदम हैरान रह जाती हैं. विक्की की इस हरकत को देख अभिषेक कुमार और माशेट्टी बेहद हैरान हो जाते हैं. माशेट्टी लगातार कहते हैं कि ये क्या हुआ अभी,ये क्या था.

During arguments, Vicky Bhaiya aggressively tried to get out of the blanket and looked like he was trying to hit his wife Ankita Lokhande on national television 😱😱😱pic.twitter.com/9s7roCZy8A