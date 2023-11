Mannara संग लड़ाई के बाद फूट-फूट कर रोईं Ankita, लोगों ने Priyanka Chopra की बहन को कहा शो की रियल वैंप, देखें वीडियो

डीएनए हिंदी: बिग बॉस 17(Bigg Boss 17) में अंकिता लोखंडे(Ankita Lokhande) और मन्नारा चोपड़ा(Mannara Chopra) के बीच शुरुआत से ही लड़ाई और झगड़े देखने को मिल रहे हैं. हालांकि कई बार दोनों के बीच दोस्ती भी देखी गई है. कई बार दोनों को एक साथ बैठकर बातें करते हुए देखा गया है और कभी बार दोनों को एक दूसरे के साथ जबरदस्त ढंग से कैटफाइट करते हुए देखा गया है. वहीं, एक बार फिर से दोनों ही कंटेस्टेंट के बीच झड़गा देखने को मिला है. जिसके बाद अंकिता बुरी तरह से रो पड़ी हैं. अंकिता को रोता देख लोग मन्नारा को बुरी तरह से ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने मन्नारा को वैंप का टैग दिया है.

दरअसल, हाल ही में बिग बॉस के घर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अंकिता लोखड़े और मन्नारा के बीच तीखी बहस होती है. मन्नारा चोपड़ा और अंकिता जिन्होंने दोस्त बनने के लिए अपने रास्ते आसान कर लिए थे. हालांकि वीकेंड के वार के दौरान एक बड़ी बहसबाजी में उलझते हुए दिखाई देंगे, जिसके कारण अंकिता बुरी तरह से टूट गई.

अंकिता मन्नारा के बीच हुई जबरदस्त लड़ाई

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो वायरल में अंकिता मन्नारा चोपड़ा से कह रही हैं कि उन्होंने उनसे दोस्ती करने और रिश्ता बनाने की कोशिश की लेकिन अब उनसे कोई संबंध नहीं है. जिस पर मन्नारा उस पर चिल्लाती हैं और कहती हैं कि मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे निशाना बनाया और ग्रुपिज्म किया है, मैं अपने सबसे लोएस्ट फेज पर थी. इसके बाद अंकिता मन्नारा से अपनी आवाज कम करने को कहती हैं, लेकिन वह चिल्लाती हैं. उसके बाद अंकिता भी इस बहसबाजी के दौरान चिल्लाते हुए नजर आती हैं. हालांकि वह बाद में रो देती हैं और कहती हैं कि क्या वह कुछ भी करेगी? यहां हर कोई ऐसा ही है.

लोगों ने मन्नारा को कहा रियल वैंप

इससे पहले मन्नारा चोपड़ा को भी अभिषेक कुमार के साथ मिलकर अंकिता लोखड़े को भड़काने की प्लानिंग करते हुए देखा गया था और उनके और विक्की जैन के बारे में बुराई करते हुए देखा गया था. वीडियो में मन्नारा कहते हुए दिख रही हैं कि इसकी पुरानी टोन वापस लानी है तो क्या करना है? अब इस लड़ाई के बाद लोग मन्नारा को लेकर कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा- मन्नारा चोपड़ा का चीप गेम एक्सपोज हो गया, अंकिता लोखंडे के खिलाफ. अभी भी कोई गवार फैंस बोलेंगे भोली है दिमाग नहीं है. स्ट्रॉन्ग बनो अंकिता. यह घर की सबसे नेगेटिव पर्सनैलिटी है बेबिका के बाद. एक यूजर ने लिखा- इस सीजन की सबसे बड़ी वैम्प और नागिन कोई और नहीं बल्कि मन्नारा चोपड़ा है, वह फुटेज के लिए सब कुछ कर रही है, नकली औरत.

