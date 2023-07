Bigg Boss 16: Salman Khan ने लगाई Archana Gautam को फटकार, बोले 'जुबान पर लगाम लगाओ'

डीएनए हिंदी: Bigg Boss 16: टीवी के इस फेमस रिएलिटी शो बिग बॉस में आए दिन किसी ना किसी कंटेस्टेंट की लड़ाई होती रहती है. हाल ही के एपिसोड में अर्चना गौतम (Archana Gautam) की शालीन भनोट (Shalin Bhanot) और विकास मानकतला (Vikas Manaktala) के साथ बहस हुई जिसमें सभी ने अपना आपा खो दिया और एक दूसरे को काफी खरी खोटी सुनाई. इस बार के वीकेंड के वार एपिसोड में सलमान खान उनकी क्लास लगाते हुए नजर आए. सलमान खान ने अर्चना से कहा कि उनका व्यवहार उचित नहीं था और वो अपनी जुबान को लगाम दें. जानें सलमान ने क्या कुछ कहा.

दरअसल शुक्रवार का वार में सलमान खान ने कई घरवालों की क्लास लगाई. उसमें अर्चना गौतम और शालीन भनोट शामिल हैं. उन्होंने अर्चना को फटकार लगाते हुए कहा कि वो अपनी जुबान को लगाम दें. उसे कंटेस्टेंट के परिवार के सदस्यों को झगड़े में घसीटने से बचना चाहिए और भद्दी टिप्पणियों में शामिल नहीं होना चाहिए.

Kya hoga Archana ka haal, jab one on one lenge Salman Khan uski class.😯