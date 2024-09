Prabhas, रजनीकांत या NTR नहीं ये साउथ का सुपरस्टार वसूलता है सबसे ज्यादा फीस, अब जल्द लेने वाले हैं संन्यास

Thalapathy Vijay इन दिनों अपनी फिल्म The Greatest Of All The Time से लेकर राजनीति में एंट्री को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच सुपरस्टार अपनी फीस को लेकर भी लाइमलाइट में आ गए हैं.