1 . Prem Nazir did more than 900 Films

जी हां, भारतीय फिल्म उद्योग में कुछ अभिनेता प्रतिभा के जरिए मशहूर हुए हैं और ऐसे लोग सभी भाषाओं में हैं. इन्हीं लोगों में से एक हैं मलयालम स्टार प्रेम नजीर. इस मॉलीवुड हीरो ने 900 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और 700 से अधिक फिल्मों में नायक के रूप में अपनी छाप छोड़ी है. इसी हीरो ने उनके साथ 130 से अधिक फिल्मों में काम किया है.