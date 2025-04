2 . Allu Arjun first Film And His Acting Debut

लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्लू अर्जुन कभी एक्टर नहीं बनना चाहते थे. दरअसल, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक्टर ने एक एनिमेटर/डिजाइनर के तौर पर काम किया और उस काम के लिए उन्हें पहली सैलरी के तौर पर 3500 रुपये मिले थे. हालांकि उन्होंने एक्टिंग के लिए वह नौकरी छोड़ दी थी और 2003 में राघवेंद्र राव की निर्देशित फिल्म गंगोत्री से अपनी शुरुआत की. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी, लेकिन एक्टर को उनके लुक्स के कारण काम नहीं मिल रहा था. उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि, '' गंगोत्री हिट थी लेकिन मैं अच्छा नहीं दिखता था इसलिए मुझे अच्छी फिल्मों के ऑफर नहीं मिले. हालांकि फिल्म सफल रही, लेकिन मुझे लगा जैसे मैं एक कलाकार के तौर पर असफल हो गया हूं, क्योंकि मैं किसी पर कोई खास असर नहीं डाल सका. ऐसा लगा जैसे मैं जीरो से लो पर चला गया हूं और मैं कुछ भी नहीं हूं.